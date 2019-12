Matri può scendere in Serie C | il Monza prepara l’offerta

calcioweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ilsta dominando il campionato il campionato diC, la squadra del presidente Berlusconi è di categoria superiore ed il vantaggio sul secondo posto sembra già tranquillizzante per ottenere la promozione diretta, le prossime partite saranno importanti per mettere in ghiaccio la prima posizione. Nel frattempo la dirigenza non vuole lasciare nulla al caso e sta cercando altri colpi nel mercato di gennaio per rinforzare una squadra già fortissima. I nomi sono di quelli importanti ed in grado di fare la differenza anche per l’eventuale prossima stagione inB, nel dettaglio nel mirino è finito Alessandro, il calciatore non sta trovando spazio al Brescia. Ill’importante offerta, l’unico problema potrebbe essere la difficoltà diinC anche solo per 6 mesi. Calciomercato, assalto dell’Atletico a Milan e Torino: ...

