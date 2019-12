Impeachment | il dossier sull’Ucrainagate passa alla Camera | «Trump peggio di Nixon»

open.online

(Di martedì 3 dicembre 2019) Donaldha «abusato del suo potere», «ostacolato la giustizia» e «sollecitato l’interferenza di un governo straniero, quello dell’Ucraina, per trarre vantaggio nella sua rielezione». Questa la conclusione del rapporto della commissione intelligence dellaUSA, presentata dal suo Presidente Adam Schiff il 3 dicembre. «Questo genere di situazioni sono esattamente quelle per cui l’è stato inventato dai padri fondatori degli Stati Uniti», aggiunge Schiff, in riferimento a quella che sarebbe la quarta procedura di destituzione nei 243 anni di storia americana. La campagna per mettere «i suoi interessi politici e personali al di sopra di quelli degli Stati Uniti» sarebbe «durata mesi», coinvolgendo tra gli altri il vicepresidente Mike Pence, il segretario di stato Mike Pompeo, il capo dello staff Rick Mulvaney.è anche accusato di aver ...