Evasione | larghe intese sul no alle multe a chi non rispetta la legge sul pos M5s vota

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) “L’uso degli strumenti di pagamento va reso conveniente, non serve una nuova tassa. Quindi, le sanzioni non ci saranno fino a quando non andrà a buon fine il protocollo con banche e fornitori di servizi di pagamento per ridurre i costi sostenuti dai commercianti”. Alessio Villarosa, sottosegretario M5s all’Economia del governo Conte 1 confermato nel Conte 2, lunedì ha festeggiato come un successo l’eliminazione dal decreto fiscale delle sanzioni per gli esercenti che nonno l’obbligo didi accettare i pagamenti con bancomat. La marcia indietro è arrivata con il voto favorevole in commissione Finanze, “col consenso di tutti”, a un emendamento soppressivo a prima firma della deputata di Forza Italia Claudia Porchietto. Che a sua volta non a caso rivendica di aver “sventato con una seria e scrupolosa azione parlamentare ...