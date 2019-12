Bimbo entra nella casa in fiamme per salvare il suo cucciolo | trovati morti l’uno accanto

cronacasocial

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un bambino di 23 mesi è morto dopo essere ritosuainper cercare diil suo amato. Loki Sharp è deceduto a Gentry, nell’Arkansas (Stati Uniti d’America) poco dopo le 17:00 ora locale di sabato scorso, 30 novembre, dopo avere capito che l’animale si trovava ancora dentro e ha provato a salvarlo. I suoi genitori Kurtis e Caitlin si trovavano fuori dall’appartamento in quel momento – secondo quanto riportato dal Capo dei vigili del fuoco Vester Cripps – e hanno perso le tracce di Loki mentre stavano chiedendo aiuto e cercando di spegnere le. LEGGI ANCHE: Bambino di 12 anni chiama i Carabinieri per fare arrestare il papà violento. I genitori hanno provato in ogni modo ad entare inper salvarlo ma lenon hanno permesso alcun tipo di accesso. Quando sono arrivati i soccorsi, hanno trovato il ...

