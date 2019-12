Allarme cambiamento climatico | l’ultimo decennio è il più caldo di sempre

open.online

(Di martedì 3 dicembre 2019) L’ultimoè quasi sicuramente il piùmai registrato: è l’lanciato dagli esperti meteorologi in un rapporto lanciato oggi in occasione del vertice di Madrid. Un quadro desolante, scrive Reuters, di scioglimento dei ghiacciai, di devastanti ondate di calore e mari che esondano. Si tratta della valutazione annuale dello stato del clima sul nostro pianeta effettuata dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) che ha sede a Ginevra. Alta è infatti la posta in gioco in queste due settimane di colloqui finalizzati al sostegno dell’accordo di Parigi del 2015 per evitare la catastrofe del riscaldamento globale. Fino a ora le ondate di calore e le inondazioni rappresentavano eventi che capitavano una volta al secolo. Ora, spiega il segretario generale dell’OMM Petteri Taalas in una nota, «stanno diventando eventi più ...

