Spesa a domicilio  Roma | Esselunga a casa si espande | ora copre tutta la Capitale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma. Da oggi tutti i romani potranno fare ladirettamente in poltrona e riceverla sul pianerottolo:si è ampliato e oral’intera città. Con il servizio dedicato alla, il supermercato leader sul territorio nazionale nella grande distribuzione offre a tutto il pubblico di Roma oltre 15 mila prodotti di ogni categoria, compresi i freschi e i freschissimi, che possono essere acquistati con un clic godendo anche di uno sconto speciale. Ogni articolo è scelto dallo staffcon la stessa cura che ci metterebbe il cliente e confezionato poco prima della consegna, esattamente come se fosse acquistato in negozio. Ad esempio, il prosciutto è affettato soltanto prima di consegnarlo e la frutta e la verdura sono scelte solo al momento di imbustare la. L’assortimento online è composto da articoli che spaziano dagli ...

