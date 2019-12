Riscaldamento globale | le drammatiche previsioni degli anni ’90

Il Riscaldamento globale minaccia la mela rossa? Arriva quella che dura un anno : Da oggi in commercio – negli Stati Uniti – esiste una nuova mela. Si chiama Cosmic Crisp, è il frutto di 20 anni di ricerche e per il New York Times è “la più promettente e importante mela del futuro”. Non solo: è a lunga conservazione. Può resistere infatti fino a un anno in frigorifero. Il colore giusto La mela rossa, la mela per antonomasia – a partire dai libri per bambini fino alla Big Apple ...

Italiani preoccupati dal surRiscaldamento globale : Al centro delle preoccupazioni odierne degli Italiani c'e' in particolare l'ambiente, con il 41% preoccupato per surriscaldamento globale

Maltempo - l’esperto : “Il Riscaldamento globale è inevitabile - prepariamoci” : “Un aumento di mezzo grado – 1 grado delle temperature in Italia nei prossimi decenni sara’ inevitabile. Dovremo adattarci al cambiamento climatico che verra’, gestire i danni. Le temperature medie nel nostro paese sono gia’ salite di 2 gradi dai livelli pre-industriali, piu’ della media globale (1 grado, n.d.r.). Il sistema e’ alterato, e questo rende piu’ probabile gli eventi meteorologici ...

Clima e Salute : il Riscaldamento globale costa caro agli italiani : L’utilizzo di fonti fossili è una minaccia consistente per la Salute umana: l’inquinamento dell’aria e i cambiamenti Climatici che derivano dalla combustione di idrocarburi hanno conseguenze molto significative. Tutti aspetti, questi, cui l’Italia è interessata in maniera diretta, dal numero (elevatissimo) di morti per esposizione a particolato, fino alla diffusione di malattie infettive e al crollo della produttività in vari settori (oltre il ...

Riscaldamento globale - dieci anni di bufale : Franco Battaglia ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/dieci-anni-di-bufale-sul-Riscaldamento-globale/Riscaldamento globaledieci anni di sole bufale

Arno - il geologo : “Alluvioni diminuite nei secoli grazie al Riscaldamento globale e allo sviluppo delle attività umane - ma la pericolosità è aumentata a dismisura” : L’ultima ondata di maltempo che ha interessato l’Italia nel weekend, ha provocato anche la piena del fiume Arno, che ha messo in allerta Firenze e Pisa. Nicola Casagli, professore ordinario di Geologia applicata presso l’Università degli Studi di Firenze, in un post su Facebook ha parlato del principale fiume della Toscana, delle alluvioni che ha provocato nel corso del tempo e delle differenze tra passato e presente. “La prima alluvione ...

Climategate - ovvero quando denunciare il Riscaldamento globale era roba da complottisti : Sono passati 10 anni da quando, nel 2009, esplodeva sui media la storia che poi sarebbe stata chiamata “Climategate” – qualche volta “climagate” in Italia. Era successo che qualcuno aveva violato il server della “Climate Research Unit” (CRU) dell’Università di East Anglia, in Cambridge, portandosi via e poi diffondendo le e-mail private che alcuni scienziati del clima si erano scambiate. Da lì, è nata una polemica a livello planetario che dura ...

Acqua alta a Venezia : il disastro è dovuto anche al Riscaldamento globale [FOTO e VIDEO] : Dalla notte tra il 12 e il 13 novembre, Venezia sta vivendo “un picco straordinario di marea da 187 centimetri“, mentre si iniziano già a contare i danni. La Basilica di San Marco è stata inondata due volte tra il 12 e il 13 novembre, mentre sull’isola di Pellestrina sono morte due persone, tra cui un uomo folgorato in casa per una scarica elettrica causata dall’allagamento della sua abitazione. Davanti ad un ...

Studio boccia il G20 : nessuno fa abbastanza per limitare il Riscaldamento globale : Nessuna delle principali economie mondiali sta facendo abbastanza per limitare l’aumento del riscaldamento globale a 1,5°C, come previsto dall’accordo di Parigi sul clima. Lo rileva il report “Brown to Green” pubblicato oggi da Climate Transparency, rete internazionale di ricercatori e ambientalisti. Secondo lo Studio, le emissioni globali sono aumentate ancora una volta l’anno scorso; le emissioni di biossido di ...

Clima - Accademia dei Lincei : “Il Riscaldamento globale è provato dalla scienza. L’Italia punti sull’economia verde” : “Malgrado sporadici punti di vista contrari esiste un vastissimo consenso, sostenuto da molte evidenze scientifiche, che l’impressionante aumento della temperatura media globale sia in larga parte di origine antropica”. Anche l’Accademia dei Lincei ribadisce quanto sostiene la scienza: nel corso della cerimonia di apertura dell’anno accademico, nella quale sono stati consegnati i premi Feltrinelli, il suo presidente, il fisico ...

Maltempo - esperto : i violenti nubifragi sono solo “i primi danni climatici” causati dal Riscaldamento globale : “I violenti nubifragi rappresentano i primi danni climatici che possiamo vedere nel nostro Paese a causa del riscaldamento globale“: lo ha dichiarato all’AGI Antonello Pasini, fisico del clima dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, riferendosi all’ondata di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Nord Italia. “Non possiamo ancora dire se sono aumentati in ...

Il meteo-climatologo Luigi Mariani a MeteoWeb : “Non c’è alcuna crisi climatica - vari effetti positivi dal Riscaldamento globale” : Luigi Mariani, agrometeorologo e meteoclimatologo che insegna all’Università di Milano, in un’intervista ai microfoni di MeteoWeb ha parlato di clima e riscaldamento globale in un momento in cui l’allarmismo sul tema ha raggiunto livelli molto alti. Il Prof. Mariani ha fornito un quadro molto chiaro, partendo dalle conoscenze attuali della climatologia fino al riscaldamento in atto e ai suoi effetti sulla Terra, che non sono solo ...

Riscaldamento globale - nel Mediterraneo più veloce del 20% : +2.2°C entro il 2040 : La regione mediterranea si sta riscaldando del 20% più velocemente della media mondiale: si rischia un aumento di temperatura pari a 2.2°C entro il 2040 e un aumento del livello del mare di 1m entro il 2100. Queste sono alcune delle conclusioni provvisorie del primo rapporto di valutazione scientifica sul cambiamento climatico e ambientale nel Mediterraneo, presentato al “4 Forum regionale dell’Unione per il Mediterraneo”, ...