Montella e il rischio esonero | “ho discusso con Commisso” Il punto anche sugli

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La sconfitta di sabato contro il Lecce va subito messa alle spalle, domani la Fiorentina può ritrovare un mezzo sorriso con una vittoria in Coppa Italia. Alla vigilia della sfida con il Cittadella, mister Vincenzoè intervenuto in conferenza stampa: “abbiamo tantissima rabbia in corpo. Vogliamo superare a tutti i costi il turno. Affrontiamo una squadra consolidata che sta facendo bene in B e che gioca con lo stesso allenatore da anni.? Ho il sostegno del presidente Commisso. Lo ringrazio, perché ha sostenuto la squadra ed ha ammesso di avere delle responsabilità. Non è da tutti in questo calcio al giorno d’oggi”. L’allenatore viola ha poi fornito un importante aggiornamentoinfortunati: “Chiesa prosegue il suo recupero, ieri ha fatto qualcosa a parte, oggi lo rivalutiamo. Difficilissimo vederlo domani, vediamo per ...

