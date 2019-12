Calcio, Messi vince sesto Pallone d'oro

Parigi incorona Re. Il fuoriclasse argentino del Barcellona ha infatti ricevuto, primo nella storia, ild'oro dopo quelli vinti nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. Leo, che nell'albo d'oro succede a Modric, ha battuto il difensore del Liverpool Van Dijk e lo juventino Cristiano Ronaldo. All'altro juventino De Ligt va il premio 'Kopa' come miglior under 23, col 15° posto nella classifica assoluta. Il napoletano' Koulibaly è in 24.ma piazza Alisson (Liverpool) miglior portiere.d'oro donne alla Rapinoe (Usa).(Di lunedì 2 dicembre 2019)