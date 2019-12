Grave incidente di Gianna Nannini | Perse tre dita della mano | Cosa è successo

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Reggio Calabria : Grave incidente - un morto e 2 feriti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi Reggio Calabria: grave incidente stradale avvenuto stamane, con un morto e due feriti, 29 novembre 2019,

Modica - Grave incidente a Frigintini : due feriti : grave incidente a Frigintini, frazione rurale di Modica. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia Municipale

Rapina iPhone a Napoli - la polizia lo insegue : incidente con lo scooter - è Grave : Individuato grazie al servizio di geolocalizzazione del telefono cellulare l'uomo che la scorsa notte, alle 2,30, ha Rapinato una ragazza in via Giacinto Gigante a Napoli con la minaccia di una...

Verissimo Gerry Scotti racconta il Grave incidente cha ha avuto il figlio : Il presentatore Gerry Scotti a “Verissimo”, ha detto che sarà in tv con un nuovo programma che condurrà, da lunedì prossimo si chiamerà “Conto alla rovescia” e dice: «C’era la necessità di trovare un nuovo format, un salotto tra amici, molto più quiz, nelle prove anche io ho fatto il concorrente e sono lieto di comunicare che una volta sono arrivato al gioco finale vincendo 47mila euro! Che ovviamente non mi verranno dati…». Gerry ...

Incidente di caccia - Grave un uomo : Incidente di caccia nel tardo pomeriggio di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito da un colpo di fucile, che potrebbe essere stato esploso da un altro cacciatore, ed è stato trasportato d’urgenza al ‘Criscuoli’ di Sant’Angelo dei Lombardi (Av) dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire ...

Grave incidente sulla Comiso Mazzarrone : due feriti : Grave incidente stradale oggi pomeriggio sulla Sp4, la Comiso Mazzarrone. Nello scontro frontale sono rimasti feriti un 36enne e un 27enne

Mara Venier in ospedale per un incidente domestico : “Nulla di Grave” (VIDEO) : Mara Venier finisce in ospedale per un incidente domestico, ma lei tranquillizza tutti: “Nulla di grave” Piccola disavventura per la nostra cara Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è finita in ospedale a causa di un incidente domestico. Fortunatamente nulla di grave! Zia Mara, infatti, è già uscita dalla clinica e con un video, […] L'articolo Mara Venier in ospedale per un incidente domestico: “Nulla di ...

Sindacati : Grave incidente all'ex Ilva : 13.20 I Sindacati denunciano un grave incidente, per fortuna senza conseguenze, all'ex stabilimento Ilva di Taranto. Una nota Fim-Fiom-Uilm dice: "Ancora una volta un incidente gravissimo, una siviera si è bucata sversando acciaio in fossa e procurando fiamme altissime che raggiungevano le tubazioni gas. Solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio". I Sindacati parlano di "iniziative e manovre per gestire l'emergenza ...

Incidente ferroviario - ferito Gravemente un 17enne nel Salernitano : Un giovane di 17 anni questa mattina intorno alle 7 è rimasto gravemente ferito in un Incidente avvenuto alla stazione di Angri (Salerno). Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il ragazzo si sarebbe avvicinato troppo ai binari e sarebbe stato urtato alla testa da un treno che transitava a velocità contenuta, cadendo poi sulla banchina. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Gli agenti ...

Grave incidente a Modica : donna in prognosi riservata FOTO : Grave incidente stradale stamattina in Contrada Torre Rodosta. Una donna è in prognosi riservata. C.M.B., 49 anni, aveva finito il suo turno

Grave incidente sull'A13 tra Bologna Interporto e Altedo : famiglia distrutta : Muoiono padre, madre e la loro bimba di 5 mesi. Lo scontro ha coinvolto un'auto, un camper e un pullman. Quattro i feriti

Grave incidente sulla Catania Siracusa : 4 feriti : Grave incidente stradale oggi sulla Catania Siracusa. L’incidente è avvenuto tra due auto nei pressi della galleria San Fratello ad Agusta. 4 feriti

La strada di casa 2 - Grave incidente per Milena : anticipazioni trama quarta puntata 8 ottobre : Nuovo appuntamento con La strada di casa 2, la fiction a metà strada tra il giallo e il dramma familiare a tinte storiche che vede come protagonista l’attore Alessio Boni, e accanto a lui anche Sergio Rubini e Christiane Filangieri. La quarta puntata va in onda martedì 8 ottobre alle 21.25 su Rai 1. La strada di casa 2, quarta puntata martedì 8 ottobre: anticipazioni trama Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo essere stato ...

Ciclismo - il dramma di Eddy Merckx : incidente in bicicletta - ricoverato per un Grave trauma cranico : grave incidente per Eddy Merckx. Il 74enne belga ex campione di Ciclismo, come riportato dal sito del quotidiano belga Het Nieuwsblad, durante un giro in bici con amici, è caduto e si è procurato un grave trauma cranico. Ora il "Cannibale" è ricoverato all'ospedale di Dendermonde, non si trova in te