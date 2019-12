Cari tifosi | fate pace con le reali possibilità del Napoli A De Laurentiis do 9 | 5

ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Vorrei fare il triplete, da tifoso azzurro. Però ricordo a me stesso, costantemente, che la Sscnon è un villaggio turistico e nemmeno è: il Real Madrid, il Barcellona, il Liverpool, il Psg, il Chelsea, il Manchester, il Bayern Monaco e nemmeno l’Arsenal, il Tottenham ecc. Basta digitare in google “squadre calcio più ricche” per verificare se dico sciocchezze. Non si tratta di essere “papponisti” o “non papponisti”, ma di togliere le fette di prosciutto dagli occhi e prendere atto della realtà. Sottoscrissi l’abbonamento nel primo anno di serie C e oggi faccio fatica a riconoscere idel, che letteralmente pretendono lo scudetto. Dico sempre che l’ottimo baretto sotto casa non potrebbe competere con il Gambrinus in via Chiaia – piazza Trieste e Trento. Che poi il presidente possa essere simpatico o meno, è un’altra questione. La simpatia è un dono, o ce l’hai o ...

Inter : In Albania ci sono tantissimi tifosi dell’Inter. A loro, ai loro cari e a tutto il popolo albanese vanno i nostri p… - napolista : Cari tifosi, fate pace con le reali possibilità del Napoli. A #DeLaurentiis do 9,5 Di Giuseppe Perdersoli - ilNapol… - gfal73 : RT @Inter: In Albania ci sono tantissimi tifosi dell’Inter. A loro, ai loro cari e a tutto il popolo albanese vanno i nostri pensieri in qu… -