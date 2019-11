Polizia municipale multa un’auto perché in divieto di sosta ma non si accorge che dentro

Fonte : baritalianews

(Di sabato 30 novembre 2019) Gli agenti delladi New York hannotoindisenza peròrsi che all’interno dell’auto c’era seduta al posto di guida una persona. La persona era deceduta per un malanno improvviso. Laha visto l’auto parcheggiata indisi è fermata e ha elevato la. La contravvenzione è stata posta sul parabrezza dell’auto senza che gli uomini delle forze dell’ordine dessero un’occhiata se ci fosse qualcuno all’interno del veicolo. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato in seguito e si trattava di una persona di 47 anni che si chiamava Mamadou Barry. L’uomo aveva deciso di prendere l’auto per recarsi in ospedalenon si sentiva bene. Poi durante il tragitto si è fermatoil dolore era ancora più forte ed è morto per infarto. L’uomo aveva diversi problemi di salute e prendeva molti farmaci per curarsi. Le ...

