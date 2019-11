Vittoria Puccini | fiction Il processo | “Mi innervosisco quando…”

Il Processo Anticipazioni : stasera su Canale 5 la prima puntata della Fiction con Vittoria Puccini : Al via stasera il legal thriller che vede nel cast Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Scopri la trama ufficiale della prima puntata.

Il Processo anticipazioni - Vittoria Puccini svela cos’è successo sul set : Vittoria Puccini su Il Processo rivela: “Ritrovarmi con la toga è stato un sogno!” Nella nuova fiction di Canale 5 Il Processo, che andrà in onda questa sera 29 novembre, la protagonista è Vittoria Puccini. L’attrice interpreta il ruolo di Elena Guerra, un Pm con un passato tormentato che indaga sul brutale omicidio di una ragazza di 17 anni. In un’intervista a TvBlog, Vittoria Puccini ha spiegato di essersi molto ...

Il Processo - Vittoria Puccini a Blogo : "Essere credibile come PM è stata la sfida. Recitare con la toga è un sogno che si realizza!" (Video) : Vittoria Puccini sarà la protagonista de Il Processo, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da venerdì 29 novembre 2019, in prima serata.L'attrice fiorentina interpreterà la parte del pubblico ministero Elena Guerra a cui viene assegnata l'indagine sull'omicidio di Angelica Petroni, una 17enne ritrovata morta in un fiume. Procedendo con le indagini, Elena Guerra scoprirà di avere un legame con la vittima.prosegui la letturaIl ...

Il processo - prima e seconda puntata. Vittoria Puccini : “Elena è complessa” : Anticipazioni Il processo, prima e seconda puntata: Vittoria Puccini parla di Elena Guerra Andrà in onda domani sera la prima puntata della nuova fiction di Canale5 Il processo. La protagonista della serie tv sarà Vittoria Puccini che vestirà i panni dell’avvocato Elena Guerra, una donna determinata, schiva e con un segreto nel suo passato. Le anticipazioni de Il processo svelano che l’attrice indagherà sul caso di ...

Vittoria Puccini a Le Iene : Oggi le scene di nudo mi pesano molto : Protagonista dell’intervista doppia de Le Iene insieme all’amico e collega Francesco Scianna, Vittoria Puccini si è prestata per un particolare interrogatorio da parte degli inviati in giacca e cravatta. Divenuta nota grazie al ruolo nella fiction “Elisa di Rivombrosa”, Vittoria Puccini deve tutto a quel personaggio che, oltre a lanciarla nell’olimpo delle attrici italiane, le ha fatto incontrare anche colui che è diventato il padre della figlia ...

“Quando mi spoglio…”. Vittoria Puccini - nessuno lo avrebbe mai detto. E lei lo confessa - senza problemi : Certi ruoli che interpreti non te li scrollerai mai di dosso. Specie quando quei ruoli entrano nel cuore del pubblico. Uno di questi è Elisa di Rivombrosa, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini che, proprio interpretando Elisa di Rivombrosa, ha raggiunto la popolarità. Aveva solo 20 anni, Vittoria Puccini, all’epoca di Elisa di Rivombrosa. E raggiunse la popolarità. Non sono: interpretando la protagonista della serie, vinse anche un ...

Vittoria Puccini : “Questa cosa mi pesa sempre più” - la confessione : Vittoria Puccini intervista a Le Iene Show Questa sera a Le Iene Show è andata in onda l’intervista doppia fatta a Vittoria Puccini e Francesco Scianna che dal venerdì 29 novembre, su Canale 5, saranno i protagonisti della serie tv Il Processo, basata sull’omicidio di una giovane donna. I due attori hanno risposto alle domande, […] L'articolo Vittoria Puccini: “Questa cosa mi pesa sempre più”, la confessione ...

Vittoria Puccini E FRANCESCO SCIANNA/ Video Le Iene - lei : 'Mai ricevuto avances' : VITTORIA PUCCINI e FRANCESCO SCIANNA nell'intervista doppia de Le Iene Show: l'attore, '3 cose che guardo in una donna? Labbra, tette, c*lo'.

Vittoria Puccini i miei genitori mi diedero l’ultimatum : Vittoria Puccini è stata ospite di “Verissimo” durante l’intervista racconta di quando decise di lasciare Firenze per tentare la carriera cinematografica. «Se entro due anni non accade qualcosa di importante torni a casa», fu l’ultimatum. «Mi ero iscritta a Giurisprudenza. Tutta la famiglia di mio padre arriva da quel ramo. Avrei voluto fare carriera universitaria, diventare docente di filosofia del diritto. L’insegnamento è qualcosa che ...