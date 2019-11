Open | chi? Viaggio tra gli ex renziani rimasti nel Pd

Fondazione Open - Carlo Sibilia : "L'inchiesta serve a stabilizzare il governo" - il retroscena di Minzolini : La magistratura fa politica? Domanda, ammettiamolo, un poco retorica. Lo abbiamo visto, sempre, dai tempi di Tangentopoli fino a Silvio Berlusconi. Dunque, in tempi più recenti, le crociate contro Matteo Salvini, non solo sul tema dell'immigrazione. Ultimo atto, l'inchiesta sulla Fondazione Open di

Matteo Salvini rischia il processo per i casi Open Arms e Mare Jonio : La procura di Palermo ha trasmesso al Tribunale dei ministri il fascicolo sulla mancata concessione di un porto sicuro alla nave della Ong spagnola e sulla "conseguente privazione della libertà personale in pregiudizio di numerosi migranti giunti nelle acque di Lampedusa". A Matteo Salvini, che rischia quindi ora il processo, è stata anche notificata l'apertura di un procedimento su querela della Ong Mediterraea.Continua a leggere

Fondazione Open : Anzaldi - ‘giornalisti si scusano con Renzi - ma chi ferma gli altri?’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Autorevoli giornalisti come Gigi Riva (Espresso), Marco Imarisio (Corriere), Simone Spetia (Radio24) si scusano per aver sostenuto falsità su Matteo Renzi in merito alla sua casa, tratti in inganno da balle rilanciate da altri colleghi. Onore per le scuse, ma chi fermerà tutti gli altri? L’Ordine dei giornalisti che fa? E’ accettabile il linciaggio che si sta vedendo in queste ore o è un ...

Fondazione Open : Di Maio (Iv) - ‘Di Battista chiarisca contratto con Fatto’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Oggi Alessandro Di Battista riemerge dal silenzio cui ci eravamo ben volentieri abituati con un attacco frontale e calunnioso a Matteo Renzi. Ovviamente con una consolidata sovrapposizione a una inchiesta giudiziaria”. Lo scrive Marco Di Maio di Italia Viva su Fb. “La vera domanda che bisognerebbe fare all’ex deputato grillino è: chi ha pagato i tuoi viaggi lautamente retribuiti? Il ...

Open - Bianchi : “Nessun archivio segreto”. Perquisito commercialista : nel suo studio di Firenze 5 società riferibili a Carrai : La difesa di Alberto Bianchi, avvocato ed ex presidente della fondazione Open, è arrivata con una nota ufficiale. Un comunicato in cui il legale, indagato per traffico di influenze e finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Firenze sui finanziamenti alla fondazione ritenuta la cassaforte del Giglio Magico, ha cercato di chiarire alcuni aspetti dell’inchiesta e rispedire al mittente l’accusa di ...

Fondazione Open - i tweet pro Renzi spostano la narrazione. E i russofobi - chissà perché - sono spariti : di Tito Borsa Ancora bot russi? A questa domanda dovrebbero rispondere tutti i “soloni dell’Internet” che l’anno scorso avevano urlato all’intervento putiniano di fronte ai tantissimi tweet con l’hashtag #Mattarelladimettiti dopo che il Capo dello Stato aveva rimandato a casa Giuseppe Conte mettendo il veto su Paolo Savona al ministero dell’Economia. Nelle ultime 48 ore sono state parecchie centinaia i tweet con il Renzianissimo ...

Fondazione Open : Bianchi - ‘nessun archivio segreto ne’ carte a parlamentari’ (2) : (Adnkronos) – “Sono stato oggetto di perquisizioni e sequestri -continua Bianchi- significativamente estesi, che si sono spinti indietro fino al 2007. Segnalo che l’ipotesi di reato a mio carico è riferita all’anno 2016”. “Dell’importo netto di consulenze professionali, scritte o verbali come uso di ogni avvocato, sono libero di disporre nel modo che credo, comprese donazioni significative ad un ...

**Fondazione Open : Bianchi - ‘nessun archivio segreto ne’ carte a parlamentari’** : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – ‘Non esiste nessun archivio segreto dei finanziatori di Open. Tutti i contributi sono stati effettuati su un unico conto corrente bancario, intestato ad Open, ne era conoscibile e tracciata la provenienza, la data e l’importo. Avrei voluto far parlare gli strumenti processuali ma alcune cose lette in questi giorni mi spingono a intervenire per non alimentare la disinformazione in atto”. ...

Inchiesta Open - indagine separata per casa di Renzi : C'e' un'Inchiesta della Procura di Firenze, al momento senza indagati ne' ipotesi di reato, sulle operazioni relative all'acquisto della casa di Matteo Renzi, una villa comprata nel 2018 per 1.3 milioni di euro. Per acquistarla l'ex premier avrebbe ricevuto un prestito da 700.000 euro attraverso un bonifico eseguito dalla madre di Riccardo Maestrelli, imprenditore tra i finanziatori della fondazione Open, anche nominato da Renzi nella cda di ...

Fondazione Open - Renzi : “Chi mente dovrà risarcire. Mi farò tanti bei soldini…” : "Ho attaccato i magistrati ed è saltata fuori la notizia che ho comprato una casa" ha detto il leader di Italia Viva, parlando dell'inchiesta sulla Fondazione Open. E quindi spiega che il caso dell'acquisto dell'immobile "è limpido", "chi mente sarà chiamato a risarcire, e conto di fare parecchi soldini..."Continua a leggere

Fondazione Open : Librandi - ‘c’è chi compra barca o quadro - io finanzio politica in cui credo’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “No non son pentito per niente perche ho condiviso un progetto con Renzi e andrò vanti a condividerlo”. Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all’Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open. “Un imprenditore puà decidere di comprare una barca o un’opera d’arte. Io credo nel Paese e credo che sia un cosa importante per cui lottare e dato che ...

