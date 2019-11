M5S | Di Battista | ‘i ‘Matthews’ Renzi Salvini la pensano allo stesso modo’

M5S : Di Battista - ‘sacrosanto Imu Chiesa e conflitto interessi’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – E’ “sacrosanto” il recupero delle tasse non versate da parte della Chiesa Cattolica e di altri istituti religiosi. Lo scrive Alessandro Di Battista su Fb, dove torna sulla sua intervista al Fatto Quotidiano e se la prende con la Repubblica per un retroscena sul ritrovato asse con Luigi Di Maio che spingerebbe, secondo il quotidiano, il M5S a destra. Nell’intervista di oggi, ...

M5S : Di Battista - ‘io post ideologico - non sto portando Movimento a destra’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Per gli ‘amiconi’ della redazione de La Repubblica starei ‘ri portando il Movimento a destra’. Il fascismo di oggi ha molte forme, va dalle più nostalgiche idiozie ai più vili etichettamenti ma l’obiettivo è sempre lo stesso: dividere e distrarre i cittadini. Io non sono né di destra e né di sinistra quel che è certo è che La Repubblica, il giornale più liberista ...

Alessandro Di Battista fatto fuori da Beppe Grillo - il retroscena : addio M5S - l'ipotesi è sul tavolo : L'incontro tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo avvenuto sabato a Roma non solo ha segnato il commissariamento del capo politico da parte del capo comico, ma anche il nuovo tramonto della stella di Alessandro Di Battista. Tornato in auge come potenziale capetto del M5s per il dopo-Di Maio, tanto che lo