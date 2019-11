La polizia ha sparato a un uomo armato di coltello sul London Bridge

Sparatoria al London Bridge : in un video l'assalto della polizia : Venerdì 29 novembre c'è stata una Sparatoria al London Brigde, il monumentale ponte di Londra e tra i simboli della capitale...

Napoli - la sparatoria del sabato sera : ladri in fuga - conflitto a fuoco con la polizia : Tragedia sfiorata, sabato sera, a San Giorgio a Cremano. Due banditi che avevano appena commesso un furto in via Manzoni sono stati intercettati da una volante e da una seconda pattuglia di agenti...

Napoli - sparatoria tra la folla del sabato sera : ladri in fuga - conflitto a fuoco con la polizia : Tragedia sfiorata, sabato sera, a san Giorgio a Cremano. Due banditi che avevano appena commesso un furto in via Manzoni sono stati intercettati da una volante e da una seconda pattuglia di agenti...

Sparatoria in un liceo in California - almeno 7 feriti. La polizia cerca un 15enne : Sparatoria in una scuola superiore a Santa Clarita, in California, vicino Los Angeles. I feriti - scrive il Los Angeles Times - sono almeno sette, di cui due sono in condizioni critiche. Le autorità stando dando la caccia a un 15enne sospettato di essere l’assalitore. Indossava un cappello nero e dei vestiti scuri e si sarebbe allontanato dal campus.La scuola coinvolta è la Saugus High School, circa 65 chilometri a nord di ...

Agenti uccisi a Trieste - la polizia diffonde il video della sparatoria : In queste ultime ore è stato diffuso il video che immortala la terribile sparatoria avvenuta venerdì 4 ottobre all'interno della Questura di Trieste, nella quale hanno perso la vita due Agenti della polizia di Stato, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere della Questura stessa, posizionate sia all'interno sia nell'atrio esterno dell'edificio. Le immagini della sparatoria nella Questura di ...

Sparatoria Trieste - gli spari e il tentativo di fuga di Alejandro Meran : i video diffusi dalla polizia : La questura di Trieste ha diffuso il video, registrato dalle telecamere di sorveglianza sia nell’atrio e all’esterno dell’edificio, hanno ripreso la Sparatoria avvenuta venerdì che è costata la vita ai due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Nelle immagini si vede parte della conflitto a fuoco e il tentativo di fuga dell’assassino, Alejandro Stephan Meran. Secondo il questore durante la Sparatoria si è ...

Sparatoria Trieste - il giallo delle fondine. Ministero era già al lavoro su «criticità». La polizia : «Non c'entrano» : All'indomani della Sparatoria all'interno della Questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita i...

Sparatoria Trieste - Rubio denuncia gravi condizioni polizia e Salvini : 'Sei uno stupido' : A proposito della Sparatoria a Trieste c'è stato uno scontro via social tra il leader della lega Matteo Salvini e lo chef Rubio. I due si sono scambiati delle battute su Twitter dopo la morte dei due agenti di Polizia. Il senatore del Carroccio ha risposto duramente al tweet di Rubio che metteva in dubbio la sicurezza delle condizioni delle Forze dell'Ordine. Rubio attacca le condizioni precarie delle Forze dell'Ordine, Salvini gli dà dello ...

Sparatoria Trieste - l’omaggio della polizia all’Altare della Patria : Nella serata di ieri decine di volanti della polizia si sono schierate davanti all’Altare della Patria per rendere omaggio agli agenti uccisi nella Sparatoria alla Questura di Trieste. Commovente omaggio della polizia per i due agenti uccisi nella Sparatoria alla Questura di Trieste. Nella tarda serata di ieri, decine di volanti si sono schierate davanti all'Altare della Patria a Roma con i lampeggianti accesi e a sirene spiegate mentre i ...

Sparatoria Trieste - la dinamica del duplice omicidio dei poliziotti : “Sono stati i due fratelli a chiamare la polizia. Killer voleva costituirsi” : “È una vicenda che lascia sconcertati e allibiti tutti”. È questa la dichiarazione ufficiale del procuratore della Repubblica di Trieste Carlo Mastelloni. Il capo degli inquirenti tristini sta seguendo dal suo ufficio le indagini sulla tragica Sparatoria avvenuta in questura che è costata la vita a due agenti. Nella prima serata si è concluso l’interrogatorio del fratello dell’uomo che ha sparato, cioè Alejandro Augusto ...

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego : chi sono i due agenti di polizia morti nella sparatoria nella questura di Trieste : L’agente Pierluigi Rotta, napoletano di 34 anni. L’agente scelto Matteo Demenego, 31 anni di Velletri, alle porte di Roma. sono i due agenti di polizia morti nella sparatoria avvenuta all’interno della questura di Trieste. Entrambi in servizio presso l’Upgsp sono morti dopo i tentativi disperati di rianimazione. Rotta era figlio di un poliziotto, attualmente in pensione, che ha lavorato a Napoli. Dolore e sgomento negli ...

Sparatoria dentro la questura di Trieste : morti due agenti di polizia : Sparatoria dentro la questura di Trieste e panico in strada: morti due agenti di polizia. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta...

Sparatoria dentro la questura di Trieste : colpiti due agenti di polizia - sono gravi. Panico tra i passanti : Sparatoria dentro la questura di Trieste e Panico in strada. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe...

Sparatoria davanti la questura di Trieste : colpiti due agenti di polizia - sono gravi. Panico tra i passanti : Sparatoria e Panico in strada nel pomeriggio davanti alla questura di Trieste. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa...