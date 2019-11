Dagli assorbenti allo scontrino unico | le novità del decreto fiscale

Fonte : agi

(Di venerdì 29 novembre 2019) Dalla riduzione delle sanzioni per chi è in ritardo con i pagamenti della Tari e dell'Imu alla riduzione dell'Iva dal 22 al 5% suglie sui tamponi biodegradabili e compostabili. Sono le principalisulin discussione alla Camera. Le votazioni agli emendamenti riprenderanno in mattinata (la seduta di ieri sera è stata annullata) e si attendono altre proposte di modifica del governo e dei relatori. L'intenzione è quella di chiudere in commissione domani notte per inviare il testo in Aula lunedì sera. Martedì il governo dovrebbe porre la questione di fiducia. Il taglio alla 'tampon tax' e' per il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, "un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza dell'Intergruppo donne". Soddisfatta anche Laura Castelli, viceministro ...

