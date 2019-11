Caro novembre | perché ogni anno mi odi un po’ di più?

Programmi TV di stasera - domenica 24 novembre 2019. Carola Rackete - Tiziano Ferro e Paolo Gentiloni tra gli ospiti di «Che Tempo Che Fa» : Tiziano Ferro Rai1, ore 21.25: Pezzi Unici - 1^Tv Fiction di Cinzia TH Torrini del 2019, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Sospetti: In bottega si presenta un designer alla moda per proporre a Vanni una collaborazione, ma l’artigiano, infastidito dall’atteggiamento superficiale dell’uomo, rifiuta. Il designer nota e appezza alcuni disegni di Erica e questo fa arrabbiare ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 dalle 19 : 40 domenica 24 novembre - ospiti Tiziano Ferro e Carola Rackete : Che Tempo che Fa 24 novembre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Carola Rackete, Tiziano Ferro e Mara Maionchi Appuntamento da non perdere domenica su Rai Due con la maratona di Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa in compagnia di Filippa Lagerback e dell’ironia di Luciana Littizzetto (guarda qui il video della scorsa settimana). La puntata è in live streaming su RaiPlay e on demand nei giorni successivi. La serata si apre ...

Che tempo che fa - anticipazioni 24 novembre : sarà intervistata la comandante Carola : Domenica 24 novembre, dalle ore 21:00 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di 'Che tempo che Fa', condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto (alla quale sono affidati gli spazi comici dello show). Nel corso della puntata vi saranno diverse interviste in esclusiva; tra queste al centro dell'attenzione vi è quella a Carola Rackete, che nella passata estate aveva attraccato a Lampedusa con la ...

Che tempo che fa - Carola Rackete ospite di Fabio Fazio domenica 24 novembre : Fabio Fazio insiste nella sua linea contro Matteo Salvini e per la prossima puntata di Che tempo che fa, su Rai due, ha invitato come sua ospite Carola Rackete, la capitana anti-Capitano, diventata famosa per aver fatto sbarcare la Sea Watch nonostante il divieto dell'allora ministro dell'Interno le

Che tempo che fa - Carola Rackete ospite di Fabio Fazio domenica 24 novembre : Fabio Fazio insiste nella sua linea contro Matteo Salvini e per la prossima puntata di Che tempo che fa, su Rai due, ha invitato come sua ospite Carola Rackete, la capitana anti-Capitano, diventata famosa per aver fatto sbarcare la Sea Watch nonostante il divieto dell'allora ministro dell'Interno le

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Novembre : Conte e i pm di Milano contro Mittal. Pagherete Caro pagherete tutto : Taranto Roma Il governo reagisce: “Ne risponderete, commessi dei reati” Il colosso: “Via dal 4 dicembre”. E vieta le ispezioni ai commissari. Il ricorso d’urgenza: “Così distruggono il sito” di Carlo Di Foggia Le sardine e i tonni di Marco Travaglio Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa: sono i quattro amici trentenni che a Bologna hanno guastato la festa a Salvini col flash mob delle “Sardine”, ...

The Walking Dead 10 regala ai fan uno scambio di prigionieri : Carol metterà in pericolo Daryl? Anticipazioni 18 novembre : The Walking Dead 10 si avvia verso il finale di metà stagione che potrebbe regalare ai fan nuovi colpi di scena e, soprattutto, una vittima illustre. I nomi in gioco sono tanti e se da una parte c'è Negan in balia dei Sussurratori, dietro suo stesso volere, dall'altra c'è Carol che sta spingendo davvero tanto il piede sull'acceleratore portando con sé Daryl e rischiando davvero di finire allo sbando per la sua voglia di vendetta. I due si sono ...

The Walking Dead 10 tra il nuovo inizio Negan e la vendetta di Carol con una sorpresa via radio : anticipazioni 11 novembre : Sarà il sesto episodio di The Walking Dead 10 ad andare in onda oggi, 11 novembre, su Fox di Sky, ad un passo dalla pausa di metà stagione che siederà in panchina la serie fino al prossimo febbraio 2020, salvo cambiamenti. Mancano quindi due episodi alla conclusione di questa prima parte di stagione che ha messo tanta carne al fuoco e che, ancora una volta, promette un ultimo episodio dell'anno al cardiopalma soprattutto per via di Carol e Negan ...