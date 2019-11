Pippo Baudo | La Parisi e la Cuccarini facessero pace | sono madri

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Luana Rosato, in collegamento con La Repubblica delle Donne, parla della rivalità tra Heathere Lorella: "Fate, abbracciatevi" A La Repubblica delle Donne si è tornati a parlare velocemente dell’antica rivalità tra Heathere Lorellaapprofittando della presenza di. Da tempo, le due ex ballerine discutono a distanza: lanon perde occasione per lanciare frecciatine indirizzate alla collega, mentre latenta di arginare la polemica ignorando le accuse che, spesso, arrivano dai social. Le ultime dichiarazioni sovraniste dell’attuale conduttrice de La Vita in Diretta scatenarono l’ira furibonda dell’americana, che si scatenò con un tweet davvero velenoso. “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi ...

Notiziedi_it : Pippo Baudo commenta l’astio tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, poi chiarisce l’aneddoto su Sharon Stone - pippo_sa_baudo : Questi fanno il triplete - pippo_sa_baudo : RT @realvarriale: Non me ne vogliano i tifosi di @juventusfc ma anche stasera a Praga in #SlaviaInter abbiamo visto un'applicazione corrett… -