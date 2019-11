Mafia | Messina Denaro in ospedale a Messina? Fatto test Dna ma era falso allarme

Mafia - in manette tre “amici” di Matteo Messina Denaro : “iddu alla stazione di Trapani” : Tra gli arrestati: un avvocato e due fedelissimi fiancheggiatori coinvolti in un giro di narcotraffico all'ombra del superboss latitante di Cosa Nostra che, indicato semplicemente come 'Iddu', potrebbe essersi fatto accompagnare nella stazione di Trapani a bordo di una Mercedes.Continua a leggere

Mafia : inquirenti - 'intercettati riferimenti al latitante Messina Denaro' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - L'avvocato Antonio Messina , arrestato all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza e dal Ros di Palermo, nell'ambito dell'operazione Eden 3, secondo gli inquirenti "ha assunto particolare rilievo" perché "si è anche adoperato per dirimere i contrasti insorti per ragioni e

Mafia : inquirenti - ‘intercettati riferimenti al latitante Messina Denaro’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – L’avvocato Antonio Messina , arrestato all’alba di oggi dalla Guardia di Finanza e dal Ros di Palermo, nell’ambito dell’operazione Eden 3, secondo gli inquirenti “ha assunto particolare rilievo” perché “si è anche adoperato per dirimere i contrasti insorti per ragioni economiche tra gli associati, sviluppando nell’hinterland milanese degli incontri con ...

Mafia - condanne fino a 19 anni in abbreviato per boss e affiliati ai clan di Trapani. Anche quello del superlatitante Messina Denaro : Tredici condanne e un’assoluzione nel processo, celebrato con rito abbreviato, ai clan della provincia di Trapani e alla “famiglia” del boss latitante Matteo Messina Denaro. Le pene complessive stabilite dal giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Cristina Lo Bue, ammontano a 150 anni di carcere per i reati, contestati a vario titolo, di associazione mafiosa e favoreggiamento. Nicola Accardo, capoMafia di Partanna e ...