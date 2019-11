Formula 1 | Albon avverte Verstappen | “in gara poco tempo per sperimentare | quando avrò

Formula 1 - Hamilton si assume le proprie responsabilità : “l’incidente con Albon? Ho riguardato il replay e…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul contatto avuto nel finale con Albon, assumendosi la piena responsabilità La decisione era attesa ed è arrivata puntuale, Lewis Hamilton è stato penalizzato dai Commissari di Gara del Gp del Brasile, perdendo dunque il podio a favore di Carlos Sainz. Photo4/LaPresse Il britannico ha pagato il contatto nel finale con Albon, costato carissimo al driver della Red Bull, costretto a chiudere la gara ...

Formula 1 - contatto Hamilton-Albon in Brasile : è arrivata la decisione dei Commissari di Gara : I Commissari hanno deciso di penalizzare Lewis Hamilton di cinque secondi per il contatto con Albon, scendendo dal terzo al settimo posto E’ arrivata la decisione dei Commissari di Gara nei confronti di Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes è stato penalizzato di cinque secondi per il contatto con Albon, avvenuto nell’ultimo giro del Gran Premio del Brasile. Una decisione attesa, considerando la dinamica ...

Formula 1 – Concluse le FP1 in Brasile! Albon davanti a tutti - le Ferrari inseguono : Verstappen e Hamilton… ultimi [TEMPI] : Alexander Albon firma il miglior tempo nonostante l’incidente finale. Bottas precede le Ferrari, Verstappen e Hamilton beffati: i tempi delle FP1 del Gp del Brasile La Formula 1 fa tappa in Brasile, la patria dell’indimenticabile Ayrton Senna. Nella solitamente soleggiata San Paolo, è la pioggia ad essere protagonista ad intermittenza, tenendo l’asfalto bagnato nonostante diversi piloti abbiano provato a scendere in pista ...

Formula 1 - Albon preoccupato a Suzuka : “questa pista mi sembra molto pericolosa in condizioni di bagnato” : Il pilota della Red Bull ha commentato la prima giornata di libere, soffermandosi poi sullo slittamento delle Qualifiche alla domenica Prima giornata tutto sommato positiva per Alexander Albon che, nonostante sia sceso in pista oggi per la prima volta a Suzuka, ha chiuso la seconda sessione di libere a sei decimi dal miglior tempo di Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Un riferimento cronometrico che strappa un sorriso al pilota della Red ...