Finanziare la politica non è un crimine o il potere resta in mano ai ricchi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) In America si profila una competizione per la presidenza tra due miliardari. Bloomberg e Trump, dall’alto dei loro stratosferici patrimoni personali, si contenderanno il mandato presidenziale più importante del mondo. In questo modo latornerebbe a essere un’attività solo per ottimati, per quei pochi dotati dei mezzi necessari a ingraziarsi il favore popolare.Se negli States questo sta avvenendo in conseguenza delle peculiari caratteristiche di quel sistema, da noi sembra che cose analoghe possano accadere per il concorso da un lato di quell’opinione dominante secondo la quale lanon deve essere finanziata con risorse pubbliche, dall’altro, potremmo dire involontariamente, come conseguenza di certe iniziative della magistratura che sembrano qualificare come criminale e corruttivo ogni tipo di finanziamento privato ...

