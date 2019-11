Mercedesz Henger - in un video la verità sul fidanzato Lucas e mamma Eva : «La storia d’amore complicata - raccontata nel videoclip di Vemo - rispecchia quello che sta succedendo in questo momento nella mia vita privata per i problemi che sto avendo con mia madre perché non approva la mia storia con Lucas [Peracchi]». Così Mercedesz Henger commenta la sua partecipazione co

Eva Henger contro la figlia Mercedesz sei caduta in basso : Mercedesz Henger aveva rivelato al “Live non è la D’Urso” che Riccardo Schicchi, l’uomo che con Eva Henger l’aveva cresciuta, non era il suo padre biologico. Una decisione che non è andata giù alla mamma, che su “Instagram” ha deciso di sfogarsi così: «Mi dissocio totalmente da ciò che è successo ieri, l’ho trovato di un cattivo gusto enorme. Riccardo è stato un padre esemplare, ha dato la sua vita ai figli. ...

Eva Henger contro la figlia : ‘Mercedesz sei caduta in basso - Riccardo è morto una seconda volta’ : Lunedì 25 novembre in onda a Live non è la d’Urso è andata in onda l’intervista a Mercedesz Henger in cui rivela che Riccardo Schicchi, marito della madre scomparso nel 2012, non è il suo padre biologico. Dichiarazione choc che la giovane giustifica dicendo che ha voluto dirlo lei prima che uscisse suoi giornali visto che un giornalista l’avrebbe chiamata per chiederle conferma (qui il video). A poche ore di distanza però ...

Eva Henger : "Ieri sera - Riccardo Schicchi è stato derubato del suo ruolo di padre. Mercedesz non avrebbe dovuto prestarsi" : Eva Henger ha commentato l'intervista rilasciata ieri dalla figlia Mercedesz a Live - Non è la D'Urso, durante la quale ha dichiarato che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico. La showgirl ungherese, per usare un eufemismo, non ha gradito affatto quanto andato in onda ieri sera su Canale 5, affermando che, così facendo, l'unica volontà di Riccardo Schicchi, produttore e talent scout scomparso nel 2012, non è stata rispettata:prosegui ...

Mercedesz Henger e il padre biologico - mamma Eva furiosa dopo la rivelazione su Riccardo Schicchi : “C’era un patto” : A ‘Live non è la D’Urso’ Mercedesz Henger ha rivelato per la prima volta che Riccardo Schicchi non è il suo papà biologico. Seduta sul divano con Barbara D’Urso, con il fidanzato Lucas Peracchi a poca distanza, Mercedesz si è aperta. “Non dirò mai che Riccardo non è mio padre, Riccardo è mio padre a tutti gli effetti – ha detto – Tranne quello biologico. Io questa cosa la so da quando avevo 17 anni, me l’ha detto mia mamma”. “Voleva aspettare ...

Lucas Peracchi si sfoga su Eva e Mercedesz Henger : “Sono allibito!” : Eva Henger, Lucas Peracchi furioso: “Ha fatto passare Mercedesz per una che sta con chi la picchia” Lucas Peracchi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Lei. E anche in questa occasione il giovane personal trainer ha parlato dei dissidi con sua suocera Eva Henger. Difatti quest’ultima, per i pochi che non lo sapessero, ha accusato il ragazzo di aver alzato le mani su sua figlia Mercedesz ...

