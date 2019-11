Coppia passeggia con il cane | accoltellati in strada tutti e tre

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019)vano con il loroe avevano deciso di fermarsi a far colazione in un bar nella zona di Porta Romana, a Firenze. Non sapevano che quella scelta avrebbe segnato la loro vita. È lì, infatti, che intorno alle 8,30 un uomo e una donna hanno incontrato un altro avventore, un senza fissa dimora di 54 anni che già conoscevano di vista, con il quale è iniziato un litigio. La discussione è finita in, dove l'uomo ha estratto un coltello e colpito sia lache ilprima di darsi alla fuga. Ad avere la peggio è stata la donna, una senese di 39 anni, raggiunta da un colpo al fianco sinistro e rimasta gravemente ferita. L'allarme è scattato subito e dopo pochi minuti sul luogo dell'accoltellamento, nei pressi di viale Petrarca, tra via Aleardi e via Pulci, sono arrivate le pattuglie della polizia, che si sono messe sulle tracce dell'aggressore, oltre ai soccorritori del ...

