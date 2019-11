Ancelotti ha guidato il Napoli in tempesta e l’ha condotto in porto da squadra vera

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) C’è un magnifico proverbio che crediamo sia napoletano: “quanno ‘o mare è calmo, ogni strunz è marenaro”. È perfetto per descrivere il lavoro che ha compiuto Carloin queste due settimane di burrasca in casa. In politica accade spesso che vengano compiute analisi del linguaggio, soprattutto in campagna elettorale. Si va alla ricerca di parole chiave per stabilire su quali direttrici si è svolto il confronto politico, oppure su quali temi uno dei dei candidati ha particolarmente insistito. Le parole chiave per comprendere di cosa si è discusso, qual è stato il terreno su cui si è svolta la sfida. Se lo avessero fatto nelle ultime tr settimane del, sarebbero emersi quasi esclusivamente termini legati alla giurisprudenza, al diritto del lavoro, al mondo sindacale. Di calcio praticamente non si è parlato, se non per tirare i numeri a sorte – ...

