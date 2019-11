Thales Alenia Space | lanciato con successo il satellite per telecomunicazioni ad

L’ Innovation Cluster di Thales Alenia Space vince il Premio Best Practices : Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è orgogliosa di annunciare che il suo Innovation Cluster ha vinto il Premio “Innovation Team Best Practices 2019” del Club de Paris des Directeurs d’Innovation, associazione dei manager di Innovazione di alcune società francesi appartenenti all’indice del mercato azionario CAC40. L’ Innovation Cluster della società ha vinto questo Premio nella categoria Gestione e Strategie ...

Thales Alenia Space : il satellite Eutelsat KONNECT pronto per essere inviato al sito di lancio : KONNECT, il satellite per telecomunicazioni interamente elettrico realizzato da Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), per l’operatore internazionale Eutelsat Communications (Euronext Parigi: ETL) è attualmente in fase finale di preparazione per essere inviato al Guiana Space Center di Kourou, in Guiana Francese, per il lancio previsto a metà gennaio 2020. KONNECT fornirà servizi internet ad alta velocità ai mercati ...

Thales Alenia Space realizzerà il satellite EUTELSAT 10B per servizi di connettività in volo e marittimi : Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) ha siglato una lettera di accordo con EUTELSAT, Communications (Euronext Pars: ETL) per l’acquisizione della commessa per la produzione di EUTELSAT 10B, un satellite interamente elettrico. Il satellite EUTELSAT 10B si basa sulla linea di prodotto Spacebus NEO di Thales Alenia Space e sarà utilizzato per missioni con servizi ad alta prestazione HTS (Hight Throughput Service) in ...