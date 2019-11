M5s | vaffa a Beppe Grillo e Zingaretti | in Calabria corre da solo | ecco il candidato

Alessandro Di Battista leader del M5s - da lui un clamoroso vaffa : voci sulla mossa a sorpresa : Alessandro Di Battista viene sempre invocato quando nel M5s le cose si mettono male, quindi molto spesso, scrive Il Giornale in edicola sabato 23 novembre. Con la sconfessione ricevuta da Di Maio nel voto sulle regionali sulla piattaforma Rousseau, si torna a parlare di Di Battista come prossimo suc

Italia 5 Stelle - Taverna agli scettici : “Non diciamo più ‘vaffa’? Sì. Voi a 20 anni eravate gli stessi di oggi?”. E ricorda i successi del M5s : “Quanti ci accusano di essere cambiati perché non diciamo più ‘vaffa’ e io ogni volta rispondo che, in realtà, stiamo cambiando il Paese. Per la prima volta abbiamo portato nel Parlamento l’opposizione, che prima non esisteva. E oggi siamo un movimento che sta al governo del Paese”. Esordisce così la senatrice M5s, Paola Taverna, a Napoli nel suo intervento sul palco di Italia 5 Stelle, la kermesse alla Mostra d’Oltremare per i primi dieci ...