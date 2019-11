Uomini e Donne spoiler | Juan rifiuta la conoscenza di cinque corteggiatrici

Ida e Riccardo di Uomini e Donne si sono lasciati : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati. Hanno provato a ricominciare ma nemmeno questa volta le cose tra loro hanno funzionato. Entrambi in lacrime hanno detto che è finita. Dopo, la lettera letta da Riccardo qualche settimana fa, lettera in cui con parole importanti confessava di provare ancora un sentimento per Ida, sembrava potesse esserci un nuovo inizio. I due infatti, hanno ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni : "Storia finita con Irene Capuano? Ci si lascia in due" : A distanza di circa due mesi dalla rottura con Irene Capuano, Luigi Mastroianni ha rilasciato nuove dichiarazioni a riguardo. Lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata a Radio Radio:In realtà la decisione si prende in due, se ci si lascia, ci si lascia in due, se si torna lo si fa in due. La cosa di scaricare la palla a me, beh… lei ha fatto capire una cosa, che poi magari non corrisponde ai fatti. Si riparte con i fatti, non con le ...

Uomini e donne - Tina Cipollari affronta di nuovo la bilancia. E questa volta c’è una sorpresa (che in pochi si aspettavano). Quanto pesa : La nuova stagione di Uomini e donne è iniziata con Tina Cipollari che prometteva a Maria De Filippi che sarebbe dimagrita. All’inizio della stagione Tina pesava 84 chili (più di Gianni Sperti che, pesato nella stessa occasione, pesava 75 chili). Maria De Filippi ha deciso di aiutarla e ha inviato in studio un nutrizionista che sta seguendo la Cipollari. L’obiettivo? Perdere 20 chili entro Natale. Certo, non sarà facile perdere tutti questi chili ...

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma e Juan pronti a lasciare il Trono Over? : anticipazioni Uomini e Donne: Juan Luis dà l’esclusiva a Gemma Galgani Gemma Galgani inizierà a sorridere a Uomini e Donne. Le anticipazioni della puntata odierna svelano che la dama di Torino farà importanti passi avanti con Juan Luis e la coppia potrebbe presto decidere di lasciare il Trono Over. Oggi a Uomini e Donne il cavaliere partenopeo farà un gesto importante nei confronti della Galgani, si rifiuterà infatti di conoscere cinque ...

Anticipazioni Uomini e donne Over : Juan Luis elimina tutte - Gemma gli dona un cartellone : È un periodo d'oro quello che sta attraversando il Trono Over di Uomini e donne, come ammesso dalla stessa Maria De Filippi in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano. Gli ascolti dedicati a dame e cavalieri sono costantemente da capogiro, con una media del 25% di share pari a circa tre milioni di telespettatori, dati che farebbero invidia ad un programma in prima serata. Parte del merito di questo successo è di Gemma Galgani che, con la ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Il Regalo di Gemma a Juan Luis! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani fa un bellissimo Regalo a Juan Luis Ciano. Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita definitivamente. Armando Incarnato svela due scoop sconvolgenti su una dama! Anticipazioni Uomini e Donne Over: tra Gemma e Juan Luis le cose vanno benissimo. La dama piemontese gli fa un bellissimo Regalo. Nuovi problemi tra Riccardo ed Ida. I due decidono di lasciarsi! Pochi istanti fa si sono concluse le ...

Uomini e Donne - ex tronista di Maria De Filippi : “Periodo doloroso” : Uomini e Donne, l’ex tronista Costantino: “Mi sono ripreso da un periodo buio” Chi è stato il primo tronista della storia di Uomini e Donne? Ovviamente Costantino Vitagliano che ha fatto fortuna con serate, apparizioni televisive e quant’altro. Ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, non è tutto oro quello che luccica. L’ex tronista di Maria De Filippi ha raccontato al settimanale Uomini e Donne Magazine ...

Uomini e Donne - Irene Capuano : come sta dopo l’intervento - delusioni amorose : Uomini e Donne, Irene Capuano: come sta dopo l’intervento al seno e cosa pensa delle delusioni amorose Periodo di cambiamento per Irene Capuano. Nelle scorse settimane, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è volata a Bologna dove si è sottoposta ad una mastoplastica additiva. La ragazza ha confessato che ha deciso di far ciò […] L'articolo Uomini e Donne, Irene Capuano: come sta dopo l’intervento, delusioni ...

Uomini e Donne - ex tronista pronta alle nozze : “E’ quello giusto” : Ludovica Valli dopo Uomini e Donne innamorata: “Spero mi porti all’altare” Ludovica Valli, qualche anno fa, è stata tronista di Uomini e Donne. E in quella occasione ha scelto Fabio Ferrara, ora tra gli autori del dating. Successivamente hanno anche partecipato a Temptation Island, dove hanno capito di non essere fatti l’una per l’altro. Comunque sia ormai questa storia è acqua passata perchè Ludovica Valli, ...

Uomini e Donne anticipazioni - Armando Incarnato : scoop piccante in trasmissione : anticipazioni Trono Over Uomini e Donne, la segnalazione di Armando Incarnato su Valentina F. Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne hanno come protagonista assoluto Armando Incarnato che in puntata ha raccontato come procede la sua frequentazione con Veronica e ha discusso animatamente con Valentina F. Il Vicolo delle News ha descritto nel dettaglio quanto […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Armando Incarnato: scoop piccante ...

Uomini e Donne Over - Ida torna single : perché è finita con Riccardo : Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne si sono lasciati: ecco perchè Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E in base alle anticipazioni riportate dal portale IlVicolodelleNews.it le cose tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono decisamente precipitate. Cos’è successo? Oggi in studio i due si sono nuovamente confrontati. E in questa occasione hanno mostrato di avere davvero diverse ...