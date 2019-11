Il crollo del viadotto sull' A6 raccontato dalla stampa estera

Il boato - la frana - il crollo del viadotto sull'A6 : «Fermi sull'orlo del baratro - davanti a me è sparita la strada» : Liguria, nuovo dramma del maltempo: alle 14 di ieri una frana ha fatto crollare 30 metri di viadotto sulla A6. Lo choc dei viaggiatori. Due anni fa un'interrogazione sui ponti di quell'autostrada. La ricerca di possibili vittime

Il video del crollo del viadotto in A6 fa insorgere i social - Toti : 'Colpa di una frana' : Con il crollo di una grossa porzione del viadotto dell'autostrada A6 Torino-Savona, torna alla mente la tragedia del Ponte Morandi a Genova. Un episodio drammatico, con video e immagini che raccontano uno scenario desolante. E' successo tutto a circa un chilometro e mezzo da Savona, nei pressi dell'abitato di Madonna del Monte. Secondo le prime indiscrezioni giornalistiche non ci sarebbero vetture coinvolte ma il condizionale è d'obbligo, anche ...

crollo del viadotto : «Mi sono salvato dal baratro per pochi secondi» : Il Crollo del tratto di 30 metri del viadotto sulla Autostrada A6 Torino-Savona, poteva essere una nuova strage. Daniele Cassol si è fermato solo a qualche metro dal baratro e ha raccontato all’Ansa quello che è successo: «Ero in fase di sorpasso, ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il viadotto non c’era più. Dietro di me arrivava anche un pullman con ...

Ponte Morandi - anche il ministero delle Infrastrutture nel 2015 seppe del “rischio crollo”. De Micheli : “Inaccettabile” : “Ho letto quello che avete letto voi, il contenuto di quello che ho letto è per me inaccettabile. anche intellettualmente incomprensibile“. La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, commenta così la presenza di un rappresentante del ministero oggi da lei diretto alla seduta del consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia nel 2015. In quella riunione, come ha raccontato La Repubblica, si ...

