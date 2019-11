Tutte le spese a Palazzo Chigi | le divise nuove e i lavori al bar

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Gabriele Laganà Non soloeffettuati nell'appartamento a disposizione del premier ama anche altri interventi che costeranno diverse migliaia di euro Grandi. Non si tratta, però, di manovre politiche quanto di veri e propri interventi di ristrutturazione di alcune aree della struttura. Ieri Il Tempo aveva riportato la notizia dieffettuati nell'appartamento a disposizione del premier che sono costati circa 23mila euro. Tra questi, l’installazione di una porta blindata dotata di “occhio magico” nel corridoio del terzo piano accanto all’ascensore 1, l’impianto antifurto e antintrusione e una cabina doccia con effetto massaggiante. Oggi, lo stesso quotidiano riporta la notizia del via libera alla sistemazione del bar che si trova al quinto piano della sede di Galleria Alberto Sordi, sempre una sede della Presidenza del ...

