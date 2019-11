Serie A | Sampdoria batte Udinese

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : Sampdoria-Udinese 2-1 - rimonta blucerchiata con Gabbiadini e Ramirez : La Sampdoria ottiene un’importantissima vittoria in chiave salvezza, rimontando l’Udinese nel primo posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Le reti di Manolo Gabbiadini e Gaston Ramirez ribaltano il vantaggio iniziale di Ilija Nestorovski e regalano tre punti fondamentali alla squadra di Claudio Ranieri,che ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Un 2-1 che permette alla Samp di salire a quota 12 punti, staccando di ...

Serie A. Sampdoria-Udinese a rischio per maltempo : Riparte la Serie A ma sul massimo campionato incombe il maltempo. Sampdoria-Udinese, gara in programma domenica 24 novembre alle 18,

Spal-Sampdoria 0-1 - Serie A 2019-2020 calcio : Caprari nel recupero riporta la gioia in casa blucerchiata : Nel posticipo di bassa classifica dell’undicesima giornata di Serie A di calcio 2019-2020 la Sampdoria, con un gol di Caprari al primo minuto di recupero del secondo tempo, espugna lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara e batte la Spal per il conseguente 0-1. La formazione blucerchiata torna a vincere dopo un mese e mezzo e si schioda dall’ultima posizione, dove invece spedisce la squadra estense, che resta ferma a quota 7 insieme al ...

Posticipo Serie A - Spal-Sampdoria 0-1 : 22.37 Colpaccio della Samp in 'zona Cesarini' I blucerchiati lasciano la coda della classifica proprio alla Spal. Un tiro di Strafezza non manca di molto l'incrocio. Ma l'occasione d'oro per i padroni di casa arriva poco dopo,quando Reca s'incunea in area: Audero respinge la prima conclusione, poi l'esterno non trova il bersaglio.Samp poco propositiva,Bonazzoli non arriva sull'improvvido retropassaggio di Tomovic che inguaia Berisha. Quando lo ...

Risultati Serie A - 11^ giornata : si gioca Spal-Sampdoria - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo per l’undicesima giornata. Turno che si apre sabato alle 15 con l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, successo dei giallorossi che volano in classifica, 2-1 il risultato finale. Alle 18 colpo dell’Inter che ha vinto 1-2 sul campo del Bologna. Il “Derby della Mole” è bianconero grazie a de Ligt. Domenica in campo l’Atalanta, ko per la squadra di ...

Calcio - Serie A : Bologna-Sampdoria 2-1 : 14.27 Al 'Dall'Ara' il Bologna batte 2-1 la Samp e sale a 12 punti in classifica. I padroni di casa vengono dalla sconfitta con la Juve,la Samp dal pareggio con la Roma. Bologna subito pericoloso con Dzemaili, ma al 25' palo Samp con Gabbiadini.La partita si sblocca al 48' con un gol di Palacio che finalizza un' azione in velocità con Soriano. Al 64' un errore difensivo permette a Vieira di servire Gabbiadini che pareggia con uno splendido ...

Risultati Serie A live - 9^ giornata : in campo Bologna-Sampdoria - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Il turno si apre con la vittoria del Sassuolo nell’anticipo del venerdì: sbancato il campo del Verona con un gol di Djuricic. La prima gara del sabato finisce 1-1: il Lecce blocca la Juve, non riesce ad approfittarne l’Inter, contro il Parma finisce 2-2, partita che ha regalato gol e spettacolo. Debutto vincente per Thiago Motta sulla panchina del Genoa. ...

Serie A calcio - ottava giornata : Roma-Sampdoria termina a reti bianche. L’Udinese supera di misura uno spento Torino : Le partite delle ore 15.00 di questa ottava giornata di Serie A non hanno donato particolari emozioni. La Roma ha chiuso con un deludente 0-0 contro la Sampdoria. L’Udinese ha avuto la meglio a dispetto di un Torino decisamente involuto rispetto a quanto visto fino a qualche settimana fa. Unica conferma il Cagliari che continua a giocare bene e a portare a casa punti. Il match di cartello di questo pomeriggio era senza ombra di dubbio la ...

Risultati Serie A 8ª giornata – Cagliari formato Europa - ok Udinese : la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma : Il Cagliari batte la Spal e sale in zona Europa League, l’Udinese sorprende il Torino, la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma: i Risultati dell’ottava giornata di Serie A Dopo il successo dell’Inter nello scoppiettante lunch match contro il Sassuolo, l’ottava giornata di Serie A prosegue con un tris di match in grado di ridisegnare la classifica. Il balzo in avanti più importante lo fa il Cagliari che grazie al successo sulla Spal firmato ...

Meteo Serie A - il maltempo non ferma il campionato : Sampdoria-Roma si giocherà regolarmente : Il maltempo non ferma la Serie A: Sampdoria-Roma, in programma domani alle 15 al Ferraris, si giocherà regolarmente. Lo rende noto il Comune. La disputa della partita era a rischio in considerazione dell‘allerta Meteo arancione proclamata per tutta la giornata di domani sulla città. Lo stadio si trova a due passi dal torrente Bisagno, in zona a rischio per le esondazioni. Nonostante l’allerta arancione, per il Comune, il Meteo nel ...

