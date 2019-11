Maltempo | strade come fiumi a Genova | vigili del fuoco sul gommone per le vie della città

Maltempo nel Torinese : 23 strade chiuse per frane e allagamenti - fiumi sorvegliati speciali : Le piogge torrenziali delle scorse ore hanno creato numerose criticità sul territorio Torinese dove sono più di 100 i Centri operativi misti comunali aperti e in contatto con la Sala operativa della Città metropolitana di Torino. In particolare, 23 strade sono chiuse per frane e allagamenti e 8 quelle percorribili. Per quanto riguarda la situazione di fiumi e corsi d’acqua, sono sopra la soglia critica di pericolo il Malone, il Chisola, in ...

Maltempo - allerta meteo arancione : chiuse alcune strade a Modica : allerta meteo arancione per domani, 24 novembre, in provincia di Ragusa.Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, chiude alcune strade

Maltempo Piemonte : nell’Alessandrino 60 sfollati - frane su 45 strade : A causa della violenta ondata di Maltempo, sono una sessantina le persone evacuate o sfollate su tutto il territorio della provincia di Alessandria, tra Alessandria, Acqui Terme, Cremolino, Gavi, Ovada e Prasco. Innumerevoli le criticità – come riferito dalla Protezione Civile nel bilancio delle 18 – per la viabilità stradale e ferroviaria. Diversi i ponti chiusi su Bormida e Orba; 7 i guadi su numerosi corsi d’acqua; 45 le ...

Maltempo Lombardia : 2 strade provinciali chiuse per frane nel Lecchese - Lago di Como osservato speciale : Due strade provinciali sono state chiuse in Valsassina e in Valvarrone, in provincia di Lecco, a causa di frane avvenute nelle ultime ore e dovute al perdurare dell’ondata di Maltempo che si sta abbattendo su tutto il territorio con abbondanti precipitazioni piovose. Tra Esino Lario e Parlasco, è stata chiusa la provinciale 65 a causa di fango, alberi e detriti finiti sulla sede stradale. La strada era stata riaperta dopo un primo ...

Maltempo in Liguria - allagamenti e strade chiuse : prolungata l’allerta rossa. Le immagini : allagamenti diffusi in città, in particolare concentrati sul ponente genovese e sulla Val Polcevera a Genova, e poi strade chiuse e decine di interventi dei vigili del fuoco. Sono ore di apprensione in Liguria che, sotto una pioggia torrenziale dalla mezzanotte di ieri quando è scattata l’allerta rossa, ha visto cadere quantitativi record di pioggia, che hanno toccato i 193 millimetri in 3 ore dai rilevatori della zona di Sampierdarena ...

Le previsioni annunciavano un'ondata di Maltempo sulla Liguria che puntualmente è arrivata. A Genova in particolare la notte è stata difficilissima. È allerta rossa sulla regione intera. Oltre 220 millimetri di pioggia sono caduti in una zona circoscritta: Sampierdarena, Rivarolo, Certosa, ...

Maltempo Liguria : Genova chiude per allerta rossa e conta i primi danni tra frane e strade chiuse : Fino a 300mm di pioggia potrebbero abbattersi su Genova e in gran parte della Liguria in allerta rossa da questa notte. Ma la pioggia sarà accompagnata anche da una mareggiata con onde alte fino a 6 metri e venti di scirocco fino a 100km/h. Su Genova è atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri, una criticità idrogeologica su un territorio già intriso d’acqua a causa di giorni continua di pioggia. Tanto che si sono ...

Maltempo Emilia Romagna : riaperti ponti sul Secchia e sul Panaro - criticità su strade di montagna : Dopo il passaggio della piena dei fiumi causata dal Maltempo dei giorni scorsi, sono stati riaperti i ponti sul Secchia e sul Panaro nel Modenese. Nel dettaglio, la Provincia ha riaperto il ponte di Navicello Vecchio a Modena sul fiume Panaro lungo la diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola e sul Secchia il ponte Motta sulla provinciale 468 tra Carpi e Cavezzo, il ponte Pioppa sulla strada provinciale 11 e il ponte di ...

Maltempo Salerno : alberi e rami caduti - allagamenti nelle strade : Disagi nel Salernitano a causa delle piogge intense, soprattutto alla circolazione. Segnalati allagamenti in diverse strade: i vigili del fuoco hanno eseguito sopralluoghi nell’agro nocerino sarnese e a Scafati. Sulla SS163 a Positano, in costiera amalfitana, è stato istituto il senso unico alternato per la messa in sicurezza del costone. rami di alberi e pietre sono caduti sulla sede stradale. L'articolo Maltempo Salerno: alberi e rami ...

Maltempo Emilia Romagna : 1 - 2 mln di danni sulle strade della provincia di Bologna : Tra smottamenti in montagna e buche in pianura, a causa del Maltempo, ammonta a 1,2 milioni di euro la stima dei danni sulle strade provinciali del Bolognese. E’ quanto emerge dai controlli compiuti in queste ore dai tecnici della Citta’ Metropolitana di Bologna. La cifra – spiega una nota di Palazzo Malvezzi – comprende interventi ‘tampone’ per evitare maggiori dissesti per circa 200.000 euro e opere da ...

Maltempo : ancora disagi per strade e ponti nel modenese : L’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sull’Emilia-Romagna lascia ancora disagi sul territorio modenese, in particolare per quanto riguarda la viabilita’. Nella zona, a seguito delle precipitazioni che hanno gonfiato i corsi d’acqua, restano chiusi il ponte di Navicello Vecchio sul fiume Panaro sulla provinciale 255 tra Modena e Nonantola; il ponte Motta sulla provinciale 468 tra Carpi e Cavezzo, il ponte di ...

Maltempo e neve in Piemonte : rischio valanghe - strade chiuse in Valsesia : A causa delle intense precipitazioni in corso su tutto il territorio del Vercellese, in Valsesia sono state chiuse al traffico alcune strade: a seguito del parere della Commissione valanghe della Provincia sono state interdette ai mezzi la provinciale 10 tra Rimasco e Rima, all’altezza della località Ponte Quare nel comune di Alto Sermenza, la provinciale 124 Rimasco-Carcoforo, all’altezza della frazione Ferrate, la comunale Val ...

Maltempo - esonda l’Idice nel Bolognese : strade evacuate. In provincia di Alessandria pioggia - neve e scuole chiuse : Un altro giorno di piogge e Maltempo nel centro nord, dopo la piena che nei giorni scorsi ha travolto Venezia e ampie aree in Toscana, specialmente in provincia di Grosseto. L’allerta resta alta anche in Emilia Romagna, dove il fiume Idice, in provincia di Bologna, è di nuovo esondato dopo la fuoriuscita dagli argini avvenuta domenica 17 novembre. Il comune di Budrio ha quindi ordinato l’evacuazione immediata di strade in prossimità ...

