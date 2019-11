Calabria | è allerta rossa | il maltempo si abbatte sul territorio

Maltempo in Calabria - nuova Allerta Meteo per Lunedì 25 Novembre : allarme ARANCIONE su tutta la Regione : Il Maltempo sta colpendo in queste ore la Calabria con piogge torrenziali che provocano disagi per gli allagamenti. Nel pomeriggio/sera il Maltempo si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, ma anche domani, Lunedì 25 Novembre, avremo forti piogge e temporali su tutta la Regione. Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena inviato il nuovo aggiornamento del ...

Allerta Meteo - scuole chiuse per maltempo Lunedì 25 Novembre : dal Piemonte alla Calabria - ecco l’ELENCO dei Comuni : Allerta Meteo – A causa del maltempo che imperversa su gran parte d’Italia, domani, Lunedì 25 Novembre le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Paese. La scelta è a discrezione dei Sindaci in base al livello di Allertamento diramato dalla protezione civile e delle condizioni del territorio dopo i fenomeni estremi delle ultime ore. In queste ore, migliaia di Sindaci dal Piemonte alla Calabria, stanno valutando il da farsi. Nel ...

Allerta Meteo rossa in Calabria : Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza : A seguito del messaggio di Allertamento “per scenari d’evento e possibili danni per piogge previste”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice rosso per l’intera giornata di domani domenica 24 novembre 2019, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla ...

Allerta Meteo rossa in Calabria - scattano le procedure per emergenza : attivato Coc a Catanzaro : L’Allerta Meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile a partire dalla mezzanotte e fino all’intera giornata di domani sulla Calabria ha indotto gli enti locali ad attivare le procedure necessarie per fronteggiare l’eventuale emergenza. Il Comune di Catanzaro ha predisposto tutte le misure previste per l’attivazione del Centro operativo comunale. “A tutela della sicurezza – spiega un comunicato ...

Allerta Meteo - allarme ROSSO su tutta la Calabria : sarà una Domenica terribile – DETTAGLI : Allerta Meteo – Il maltempo che domani colpirà la Calabria sarà pesantissimo. Violenti temporali imperverseranno senza sosta dall’alba a tarda sera, prolungandosi anche nella giornata di Lunedì 25 Novembre, su tutto il territorio Regionale. La protezione civile ha infatti lanciato l’allarme ROSSO, il più alto. Oltre ai violenti temporali, che scaricheranno al suolo quantitativi pluviometrici importanti (oltre 250mm di pioggia ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : ultimo giorno di sole - nel weekend sarà tempesta : ultimo giorno di sole oggi, Venerdì 22 Novembre, nello Stretto di Messina: per il terzo giorno consecutivo sarà una bellissima giornata mite e luminosa, con temperatura massima a ridosso dei +20°C e un soleggiamento totale dall’alba al tramonto. Ma è soltanto la quiete prima della tempesta: infatti nel weekend, tra Sabato e Domenica, un altro ciclone mediterraneo attraverserà il Sud Italia colpendo in pieno Sicilia e Calabria. Nello ...

Allerta Meteo per il weekend a Messina e Reggio Calabria : nuova tempesta di scirocco porta super-caldo - poi Domenica temporalesca : Una nuova tempesta di scirocco sta colpendo lo Stretto di Messina in queste ore: il vento non è paragonabile a quello che Martedì ha flagellato il territorio reggino e messinese durante il passaggio del Ciclone Mediterraneo, ma è comunque significativo con raffiche che in mattinata hanno già raggiunto i 94km/h a Tripi, i 92km/h a San Pier Niceto, gli 83km/h a Messina, i 77km/h a Torre Faro, i 59km/h a Reggio Calabria. Lo scirocco sta ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria - nello Stretto i fenomeni più estremi nella sera/notte. Poi tre giorni di sole e caldo : Il maltempo che da ieri sera sta colpendo Messina e Reggio Calabria è già stato molto violento: oltre 50mm di pioggia, venti di scirocco fino a 90km/h, mare in tempesta, aliscafi fermi nei porti e traghetti in difficoltà tra le onde altissime. Ma il peggio deve ancora arrivare: i fenomeni temporaleschi più intensi, infatti, si verificheranno in serata, tra le 19:00 e la mezzanotte. Lo scirocco toccherà i picchi massimi, oltre 120km/h soprattutto ...

Allerta Meteo Calabria : oggi criticità “arancione” sul versante ionico - domani “gialla” : “Le previsioni Meteo evidenziano per la giornata odierna ancora temporali sparsi sulla nostra regione in attenuazione nella giornata di domani. In particolare per oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnati da frequente attività elettrica. Venti di burrasca sud orientali con raffiche di burrasca forte. Mari da agitati a molto agitati, con mareggiate lungo le coste ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

