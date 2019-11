Torino-Inter | Conte | “contento per non aver subito gol” Poi parla dell’infortunio di

Torino-Inter - Mazzarri : “mi sono arrabbiato sui primi due gol”. Aggiornamenti sull’infortunio di Belotti : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato mestamente la sconfitta contro l’Inter, ai microfoni di DAZN. “Mi sono arrabbiato parecchio sui primi due gol subiti, la linea si è mossa male e l’Inter non perdona. Siamo andati indietro invece di salire. Sul 2-0 bisognava riaprire la partita, ci siamo sbilanciati un po’ e abbiamo preso il terzo. Potevamo evitare anche quello stando un po’ più attenti ...

LIVE Torino-Inter 0-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria convincente dei nerazzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Torino-Inter 0-3 GLI highlights DI Torino-Inter 0-3 22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: TORINO (3-5-2): Sirigu 7; Izzo 5, Nkoulou 5, Bremer 4.5 (Ola Aina 5); De Silvestri 6, Meité 4.5, Lukic 5.5, Baselli 5 (Berenguer 6), Ansaldi 5.5; Belotti s.v. (Zaza 5), Verdi 5. All.: Mazzarri 5. INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Godin 6, De Vrij 7, Skriniar ...

Torino-Inter 0-3 - le pagelle nerazzurre : decisivi Lautaro - De Vrij e Lukaku : Allo stadio Grande Torino si è da poco concluso l'anticipo della tredicesima giornata di Serie A tra Torino e Inter sul risultato finale di 0-3. Reti realizzate da Lautaro Martinez al 12', Stefan De Vrij al 32' e Romelu Lukaku al 55'. La classifica ora vede i nerazzurri sempre secondi in classifica, con 34 punti, a -1 dalla Juventus capolista. Granata che, invece, restano a quattordici punti, a +5 sulla zona retrocessione. La settimana prossima ...

Torino-Inter 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Handanovic come Fossombrone - Lukaku come Gigliola Cinquetti [FOTO] : Torino-Inter, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter vince e convince contro il Torino. All’Olimpico finisce 0-3. Gol messi a segno da Lautaro Martinez e de Vrij nel primo tempo, sigillo finale di Lukaku nella ripresa. Strepitosa prestazione di Brozovic, ottima intesa tra i due attaccanti di Conte. Da sottolineare le parate decisive di Handanovic. Tra i granata si salvano in pochi: Sirigu, Verdi e Ansaldi, malissimo i ...

