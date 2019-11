Tragedia a Udine | Penelope morta a 7 anni schiacciata da un’acquasantiera | “Non ci sono

Fonte : fanpage

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il dramma della piccolaCossaro,a 7da un'acquasantiera di marmo della chiesetta del collegio che frequentava, l'Educandato Uccellis di. Il sindaco, Pietro Fontanini: "Non ciparole per esprimere lo sgomento davanti a quanto successo". Intanto, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

