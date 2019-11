Omicidio Mastropietro | giudici | Oseghale agì "con freddezza disumana"

Omicidio Pamela Mastropietro - ora gip archivia le posizioni dei due nigeriani : Il gip del tribunale di Macerata ha archiviato le posizioni di Desmond Lucky e Lucky Awelima, i due nigeriani coinvolti nell'inchiesta per la morte di Pamela Mastropietro. Il corpo della 18enne romana è stato ritrovato nel gennaio 2018 all'interno di un trolley abbandonato nella campagna di Macerata. Per la morte della ragazza, è stato ritenuto responsabile Innocent Oseghale: il pusher nigeriano, lo scorso maggio, è stato condannato ...

Luca Traini - confermata la condanna a 12 anni : ferì 6 stranieri dopo l’Omicidio Mastropietro : La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il 30enne di Tolentino che ferì 6 migranti, sparando all'impazzata nel centro di Macerata, nel corso di un raid messo in atto per vendicare la morte della 18enne romana Pamela Mastropietro. Il suo legale aveva chiesto per lui i domiciliari con il braccialetto elettronico.Continua a leggere