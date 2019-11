Incendio in casa nel bellunese | 4 persone in ospedale

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) I vigili del fuoco sono intervenuti nel centro di Feltre (Belluno) per undivampato all’interno di unastorica: 4bloccate dal fumo sono state portate in salvo dai vigili del fuoco e successivamente ospedalizzate per aver respirato del fumo. Le quattrosono un’anziana di 91 anni, la badante e due vicini diche hanno tentato di aiutare le donne. Erano tutti rimasti bloccati dal fumo in un androne che portava al di fuori del caseggiato. Gli operatori dei vigili del fuoco indossati gli autorespiratori hanno raggiunto le quattrole quali sono state evacuate. Mentre gli altri operatori, poi supportati dai vigili volontari del basso feltrino e da altro personale arrivato da Belluno, hanno provveduto a spegnere l’. Sono seguite le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura che ha subito notevoli danni. Le ...

