Serve una Protezione Civile per il patrimonio culturale

Tragedia in Sicilia - esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio : “Siamo sgomenti - Serve più sicurezza” : “Siamo sgomenti per i morti di Barcellona Pozzo di Gotto, gli ennesimi in un luogo di lavoro. Servono più sicurezza. Sempre. E più controlli e più prevenzione, più formazione e informazione. Bisogna far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro”. Così la Cisl su Twitter dopo l’esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici, nel Messinese. Tre finora le vittime accertate. Una persona risulta ancora dispersa, mentre un ...

LIVE Italia-Olanda curling - Europei 2019 in DIRETTA : azzurri - Serve una vittoria verso le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Danimarca Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per gli Europei 2019 di curling maschile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio a Helsingborg (Svezia) dopo la sconfitta maturata ieri sera contro la Danimarca, gli azzurri sono obbligati a sconfiggere i tulipani per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali: il nostro ...

«Io sono Giorgia - sono una madre». Meloni - leader FdI : «Serve un welfare per le famiglie - altrimenti l’Italia non avrà futuro» : Donna. Madre. E politica. Giorgia Meloni è presidente di Fratelli di Italia e ha una figlia, Ginevra, di tre anni. Durante il governo gialloverde ha presentato una proposta di legge per rendere totalmente gratuiti gli asili nido. La famiglia è tutta sulle spalle delle donne. Siamo ancora in una società fortemente patriarcale? «Sì, purtroppo. E dire che basterebbe occuparsi della questione femminile per risolvere il problema del lavoro in ...

Ambiente - FAO : “Serve una nuova visione della pesca tra i crescenti timori per lo stato dei mari” : La pesca è a un importante crocevia e il mondo ha bisogno di una nuova visione per il settore nel XXI secolo. Questo è stato il messaggio con il quale il Direttore Generale della FAO Qu Dongyu ha aperto i lavori del Simposio internazionale sulla Sostenibilità della pesca (18-21 novembre). Con una popolazione mondiale che raggiungerà i 10 miliardi di abitanti nel 2050, “la terra da sola non basta a nutrirci – abbiamo bisogno di ...

"Serve una legge di emergenza sulle opere pubbliche" dice l'imprenditore Salini : Nelle opere pubbliche l'Italia è ostaggio della burocrazia, vittima delle procedure, ed è un Paese letteralmente in ginocchio. Tanto che per poter operare agilmente non servono più leggi speciali, come è stato nel caso di Venezia, ma servirebbe una vera e propria legge di emergenza. A dirlo in un'intervista a la Repubblica è l'imprenditore Pietro Salini, ad di Salini-Impregilo, colosso del settore delle grandi opere. Il quale aggiunge: ...

Elisabetta Trenta e la polemica sulla casa : "Mi Serve un'abitazione grande - ho una vita di relazioni" : Elisabetta Trenta tenta invano di spiegarsi. Dopo la polemica sulla casa da ministro assegnata (come un escamotage) al marito, il maggiore dell'Esercito Claudio Passarelli, la grillina rilascia al Corriere giustificazioni a dir poco ridicole. Prima tra tutte? "La casa grande mi serve, ho una vita di

Trenta - l’ex ministra si difende : “Non vado via da quella casa - non è un privilegio. Ho una vita di relazioni - l’appartamento grande mi Serve” : “Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?”. Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa nel Conte 1 indicata dai Cinque Stelle, non ha intenzione di fare alcun passo indietro: “Non è un privilegio. La pago e la pago pure abbastanza”. La casa della Difesa in zona San Giovanni in Laterano, a Roma, ‘ricevuto’ come appartamento “di ...

Zingaretti avverte Conte : ora Serve una nuova agenda di governo : La tre giorni del Pd a Bologna, lontana dalla cronaca dall’attualità politica, ma con l'incubo Salvini

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Ferrari - Serve una partenza incisiva! Leclerc cerca la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 La Ferrari potrebbe sparigliare le carte con Leclerc: il monegasco scatterà con le medie dalla quattordicesima posizione, servirà una rimonta furibonda ed anche un pizzico di fortuna. 17.57 Sulla carta i top-team effettueranno una sola sosta ai box. I primi 10 partiranno tutti con le soft, da capire se al pit-stop verranno montate le medie o le dure. 17.56 Dal 2014 al 2018, ovvero ...

Sinistra : Speranza - ‘Serve nuovo progetto politico - una fase costituente’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Senza presunzioni, oggi che i fatti ci hanno dato ragione, dobbiamo metterci al servizio di un nuovo progetto politico, di una fase costituente della Sinistra italiana. Dobbiamo chiederci ‘cosa serve all’Italia’, come ci diceva Reichlin”. Lo ha detto Roberto Speranza all’assemblea nazionale di Articolo Uno a Roma. L'articolo Sinistra: Speranza, ‘serve nuovo ...

Basket femminile - Andrea Capobianco : “Occorreranno concentrazione e coraggio - Serve una pallacanestro intensa” : Questa sera a Cagliari l’Italia del Basket femminile affronterà la Repubblica Ceca nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei del 2021, in programma in Spagna e Francia: alle ore 20.30, per il Girone D, scatterà la sfida tra azzurre e boeme. Al sito federale ha parlato Andrea Capobianco. Così il CT azzurro: “Partita piena di insidie, quella che ci attende, perché la Repubblica Ceca è una squadra solida e con punti di ...

Una mamma scrive a Repubblica : “Basta con l’allenatore-imperatore. Nelle scuole calcio Serve il co-educatore” : Su Repubblica la lettera di una mamma a Concita De Gregorio su un tema evergreen: i ragazzi alle prese con le scuole calcio, gli allenatori e le convocazioni alle partite. Il valore educativo delle scelte. La signora si dichiara madre di tre giovani agonisti. scrive che, affinché lo sport abbia davvero un valore educativo e sociale e salvi i ragazzi dalle “tante malattie” che li minacciano, occorrerebbe che ...