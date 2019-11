Novellino | ”Milan-Napoli? Momento complicato per entrambe le squadre | sarà una gara…”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019): Il Napoli ha avuto un periodaccio, da un mese e mezzo. Il Milan ha cambiato tante situazioni, ha delle difficoltà a livello tattico

MILAN– Walter Novellino, allenatore ed ex giocatore del Milan, è intervenuto a Radio Sportiva, per parlare -tra l'altro- delle recenti vicende in casa Napoli e del match di sabato sera tra il Milan e la compagine azzurra. Queste le sue parole:

SU CHI STA PEGGIO TRA MILAN E NAPOLI

E' un Milan-Napoli per le due una gara importante per tutte e due. Il Napoli ha avuto un periodaccio, da un mese e mezzo non è più la squadra brillante che ci ha incantato con il suo gioco, ma credo sia solo questione di tempo. Ci sono giocatori e qualità importanti. Il Milan ha cambiato tante situazioni, ha delle difficoltà a livello tattico. Pioli sta dando una quadratura ma la squadra ...

