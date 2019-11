Mal di schiena | ai muscoli | nella zona cervicale | il dolore “è un campanello d’allarme | è

Verona - soffre di Mal di schiena - operato per un’ernia resta paralizzato. Indagati 5 medici : Doveva essere un intervento di routine per un’ernia all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), ma invece dalla sala operatoria il paziente è uscito dopo ore in sedia a rotelle. Ora saranno le perizie e l’eventuale processo a stabilire se si è trattato di una tragica fatalità o se ci sono responsabilità del personale medico.Continua a leggere