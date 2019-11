Amici 19 | l’ex tronista Alessandro Zarino è uno degli insegnanti

Alessandro Zarino da Uomini e Donne ad Amici : Ecco il Nuovo Ruolo dell’Ex Tronista! : Dopo le polemiche a Uomini e Donne per il modo in cui è stato trattato in trasmissione dopo il “no” di Veronica, Alessandro Zarino sembrava sparito dagli studi di Maria De Filippi. La stessa conduttrice l’aveva liquidato con un “fregatene” rivolto a Veronica e riferito a lui. Adesso invece è uscita un clamorosa indiscrezione: l’ex tronista sarà ad Amici . Ecco che Ruolo avrà. Alessandro Zarino non ha concluso ...

Giacomo Eva - l’ex di Amici vittima di omofobia : “Mi sono sentito male quando ho letto insulti come ‘che cazzo ti trucchi cog*** - ’ oppure ‘sembri un trans'” : Lo scorso anno ad “ Amici di Maria De Filippi” era uno dei cantautori più apprezzati, poi il suo percorso si è interrotto e Giacomo Eva ha proseguito la sua carriera musicale da indipendente. L’ex concorrente ha appena pubblicato il singolo “Errore Bellissimo”, già presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2019. E come succede ogni volta che si deve lanciare un nuovo progetto, sono apparse su Instagram le foto che ritraevano Giacomo sul ...

“Accusato di molestie sessuali”. Guai per l’ex big di Amici Vittorio Grigolo. La notizia ha lasciato tutti esterrefatti : Brutto momento per il tenore Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House dopo essere stato accusato di aver palpeggiato una cantante. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il cantante italiano ex coach di Amici, avrebbe palpeggiato una delle cantanti del coro nonostante “le proteste degli altri”. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, il fatto avrebbe avuto lougo a Yokohama, in Giappone, il 18 settembre 2019.\\Era in particolare ...