Sesso | Google e Siri | meglio non fare domande

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019). Vivere senza, ormai, sarebbe quasi impossibile. Non c’è domanda che ci venga in mente alla quale non riusciamo a dare risposta immediatamente aprendo lo smartphone. Tutte le. Anche quelle più imbarazzanti, compreso il. Questo potrebbe far pensare che anche gli assistenti digitali siano in grado di rispondere in modo esauriente. Questo è un errore.Assistant o, quando si tratta di, si trovano in grande difficoltà. A studiare questa «particolare» questione è stato un gruppo di accademici neozelandesi: la loro indagine, affrontata molto seriamente, ha messo a confronto la ricerca delle risposte su questo tema sui motori di ricerca e quelle degli assistenti digitali con una cinquantina disulla sfera sessuale suddivise tra questioni di salute e quesiti più delicati, per ...

JTS718 : Sesso bello e nin uso - SISPonline : Qual è il legame tra consumo di #pornografia e #disfunzioneerettile? -