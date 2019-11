Patrick Duffy | Bobby di Dallas | Ero all' apice del successo | quando i miei genitori

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Iuccisi da due ragazzi ubriachi in una notte del 1986 e la dolora morte della moglie, di cui ancora sente la presenza. Sono questi i dolori confessati a Closer Weekly dall’attore, celebre per aver interpretato il personaggio dinella storica soape protagonista della sitcom anni Novanta Una bionda per papà.Terence e Mariedell’attore 70enne, furono uccisi a Boulder (Montana) nel 1986, all’interno del bar di famiglia. Alloraaveva 37 anni e aveva raggiunto ilinternazionale grazie a: “La notte del 18 novembre mio padre cacciò due ragazzi dal bar. Quei due andarono a bere altrove e tornarono per vendicarsi”.“Entrarono nel locale armati e senza pensarci due volte spararono a mio padre. Nel bar non c’era nessun altro a parte mia madre: uccisero ...

