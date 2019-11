Il Principe del Foro a Modica

Quel gesto inaspettato del Principe William che ha fatto indignare la Regina - : Carlo Lanna Anche il principe William non avrebbe rispettato il protocollo di corte e la Regina non avrebbe dimenticato lo sgarro del nipote, anche se sono passati 10 anni La popolarità dei duchi di Cambridge è la stelle, rispetto a Quelli di Sussex. La coppia formata da Kate Middleton e il principe William, per la Corona inglese, è simbolo di regalità e di rispetto. I due infatti da sempre si sono battuti per il rispetto delle ...

Principessa Margaret - la vera fashion icon della royal family

Durante un’intervista tv - il Principe Andrew del Regno Unito ha negato di avere violentato una ragazza minorenne : Il principe Andrew del Regno Unito, terzo figlio della regina Elisabetta II, ha risposto per la prima volta alle accuse di abusi sessuali emerse ad agosto Durante un’udienza in tribunale a New York sugli abusi compiuti dal finanziere statunitense Jeffrey Epstein,

L'intervista del Principe Andrea sullo scandalo orge fa tremare Buckingham Palace : Era amico di Jeffrey Epstein?, il miliardario americano accusato di pedofilia e di traffico di minori, morto suicida in prigione a New York, e non ha perso occasione di difenderlo. Ora il principe Andrea, secondo figlio maschio della regina Elisabetta, è pronto a rivelare i dettagli della loro relazione. Per la prima volta concederà un’intervista alla BBC durante la quale promette di rispondere ad ogni domanda, senza peli ...

Così il Principe Carlo festeggia il compleanno : in India senza Camilla (e in attesa del trono) : Lo scorso anno ha avuto in suo onore un concerto alla Royal Abert Hall, una cena solenne a Buckingham Palace, un francobollo celebrativo. Il 71esimo compleanno, ...

Il Principe Harry e Meghan Markle non passeranno il Natale con la Regina e il resto della Royal Family : Ecco dove festeggeranno il primo Natale con Archie The post Il principe Harry e Meghan Markle non passeranno il Natale con la Regina e il resto della Royal Family appeared first on News Mtv Italia.

La Principessa Charlene di Monaco inaugura scuola a Isola del Gran Sasso e regala cioccolatini : Teramo - Come aveva promesso la principessa Charlene di Monaco, in qualità di presidentessa della Croce Rossa Monegasca, nella giornata sabato è arrivata a Isola del Gran Sasso, il piccolo paese nel teramano blindato per l'occasione della regale visita, in occasione dell'inaugurazione dell'edificio scolastico completamente antisismico, realizzata anche grazie ai fondi della croce Rossa monegasca. La principessa è ...

La Croce Rossa e la Principessa Charlène di Monaco inaugurano una nuova scuola a Isola del Gran Sasso d’Italia : La Croce Rossa ha inaugurato oggi con la Principessa Charlène di Monaco una nuova scuola a Isola del Gran Sasso d’Italia In questo giorno veramente speciale per noi, ringraziamo tutti i benefattori presenti e non presenti. Grazie a tutti voi per l’amore che ci avete donato, per la vostra solidarietà, pur essendo piccoli riusciamo a capire l’amore. Sono le emozionanti parole dei bambini che potranno tornare a scuola grazie alla Croce Rossa a ...

Camilla Parker - paura per la moglie del Principe Carlo : “Ha una grave infezione respiratoria - cancellati tutti i suoi impegni” : Sarebbe dovuto essere il primo evento ufficiale di Camilla Parker insieme al principe Harry e Meghan Markle: e invece la Duchessa di Cornovaglia, consorte del principe Carlo, ha dovuto rinunciare ai suoi impegni ufficiali costretta a letto da una grave infezione respiratoria, come riferiscono i tabloid britannici. Camilla è malata da qualche giorno: mercoledì aveva cancellato una cena di gala per il duecentesimo anniversario della nascita del ...

Il Principe Carlo sarà il vero protagonista del Remembrance Day - : Francesca Rossi Secondo i tabloid il ruolo di spicco che avrà il principe Carlo durante la cerimonia del Remembrance Day potrebbe rappresentare la prova definitiva di un prossimo “passaggio di testimone” Il 10 novembre sarà un giorno importante per la royal family britannica, il Remembrance Day. Rivedremo insieme i duchi di Cambridge e di Sussex dopo le polemiche delle ultime settimane, ma forse gli occhi di giornalisti e fotografi ...

La Principessa Charlene di Monaco madrina della scuola elementare di Isola del Gran Sasso : Teramo - La principessa Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto, in qualità di Presidente della Croce Rossa di Monaco è l’ospite più atteso per il taglio del nastro della nuova scuola antisismica Parrozzani, a Isola del Gran Sasso plesso scolastico realizzato grazie ai contributi della Croce rossa italiana e monegasca. La presenza della principessa Charlene è un'ulteriore segnale di speranza e di rinascita per un ...

Per accontentare la bimba ordinano per il suo compleanno la torta della Principessa Elsa - ma il risultato è da film horror : Per cercare di rendere felice la figlia che compiva gli anni due giovani genitori hanno ordinato la torta della bellissima Principessa Elsa di Frozen. La piccola era rimasta incanta dal film. La Principessa Elsa di Frozen era diventata in pochi mesi il personaggio preferito di tantissime femminucce. La famiglia della piccola ha voluto accontentarla ma invece di ricevere dalla pasticceria una torta da sogna ha ricevuto una torta da film ...

Sei bellissimo - Sono sposato : quel simpatico botta e risposta del Principe Harry con una studentessa : Non tutti sanno che il principe Harry è un grande appassionato di rugby e perfino presidente onorario dal 2017 della RFU, la Federazione Rugby dell’Inghilterra. Una carica, quest’ultima, “ereditata” dalla regina Elisabetta. Per questi motivi, come riporta il Telegraph, Harry non avrebbe perso per (quasi) nulla al mondo la partita finale del Rugby World Cup, disputatasi lo scorso 2 novembre in Giappone. In campo c’erano le sue due squadre “del ...

«Sei bellissimo!» : ecco la risposta del Principe Harry (e gli altri gossip del weekend) : Tutti pazzi per il principe Harry. Anche in Giappone, dove il Duca di Sussex si reca per assistere alla finale della Coppa del Mondo di Rugby tra Inghilterra e Sudafrica, vinta per 32 a 12 ...