Non sarò l' uomo di Orban

No - Diego Fusaro Non parteciperà a un convegno di terrapiattisti : (foto: George Diebold/Getty Images) Lo scorso 5 novembre la notizia era circolata su diversi giornali, tra cui Milano Today, Next Quotidiano e Blasting News: Diego Fusaro, il filosofo e intellettuale del turbocapitalismo, avrebbe preso parte come relatore a un convegno dal titolo assai poco enigmatico La terra è piatta, organizzato dai più noti sostenitori italiani del terrapiattismo e in programma il prossimo 24 novembre presso The Hub Hotel a ...

Giulia Michelini : 'Non sarò di nuovo Rosy Abate'/ 'Terza stagione? Non ci credete' : Giulia Michelini smentisce sui social la realizzazione della terza stagione di Rosy Abate: 'non ci credete, non è vero. Sono tutte...'.

Live - Non è la d'Urso - Lucas Peracchi furioso con Eva Henger : 'Sarò marchiato a vita' : Durante l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso il tanto atteso confronto tra Lucas Peracchi ed Eva Henger si è concluso con un nulla di fatto. Addirittura, l'ex tronista di Uomini e Donne ha abbandonato l'ascensore ed una volta tornato in studio è letteralmente sbottato contro la 'suocera'. Tutto è iniziato con le pesanti accuse sollevate dall'ex attrice, in cui ha affermato che Lucas Peracchi in più di un'occasione avrebbe alzato le mani ...

F1 - oggi si decide il futuro : votazione sulle regole 2021. La Ferrari Non vuole il rinvio - scontro con Mercedes? Binotto : “Tutto sarò pubblicato oggi” : oggi è una giornata molto importante per il futuro della Formula Uno. Il Consiglio Mondiale della FIA è infatti atteso da una votazione speciale: accetterà o rigetterà i regolamenti tecnici, sportivi e finanziari proposti per il Circus a partire dal 2021? Tra i punti cardine del nuovo regolamento ci sono il tetto al budget fissato in 175 milioni di dollari e naturalmente varie specifiche tecniche che porteranno a un’autentica rivoluzione ...

“Ecco perché Non ci sarò io”. Sanremo : dopo tante voci su Claudio Baglioni - ora viene tutto fuori : L’eccezionale cantautore italiano Claudio Baglioni è stato il grande protagonista delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo. Le sue conduzioni sono state impeccabili, ma nel 2020 non lo vedremo perché al suo posto ci sarà Amadeus. L’artista 68enne è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera’ ed è tornato a parlare delle polemiche scaturite dal successo di Mahmood con la canzone ‘Soldi’. “Mi è dispiaciuto che qualcuno abbia portato la ...

Carlo Martelli - l'ex M5s passa con Diego Fusaro : "Matteo Salvini Non è un verso sovranista" : Un altro fuoriuscito dal M5s ha trovato sistemazione. Il senatore Carlo Martelli, espulso un anno fa dal Movimento, ha deciso di aderire a Vox Italia, il nuovo partito di ispirazione nazionalsocialista e sovranista fondato da Diego Fusaro. l'ex grillino, su Affaritaliani.it, ha voluto spiegare il pe

Morti in corsia a Saronno - periti : farmaci Non corretti : Ha prescritto e somministrato farmaci “non coerenti né corretti con le buone pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale in tema di cure palliative” Leonardo Cazzaniga, l’ex viceprimario del pronto soccorso di Saronno, in provincia di Varese, a processo davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio per 15 Morti sospette. A scriverlo in una perizia super partes consegnata ai giudici i tre periti incaricati ...

Casapound in piazza con il centrodestra - Salvini : “Aperti a tutti”. Malumori Fi - ma Berlusconi : “Non mi interessa - ci sarò” : A meno di due giorni dalla manifestazione in piazza San Giovanni a Roma, è già un caso nel centrodestra la partecipazione di Casapound. Il leader del Carroccio Matteo Salvini, intervenendo da Terni, ha sminuito il problema: “Noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà, poi ovviamente la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Questo giochino della piazza dei fascisti ormai fa ridere e non ci ...

La verità di Johann Zarco : “Honda mi ha detto di non farmi illusioni. Se Non sarò veloce non avrò posto in MotoGp” : Johann Zarco sincero dopo la firma con Honda: il pilota francese sa bene di doversi guadagnare l’eventuale riconferma Dopo una stagione fortemente al di sotto delle aspettative, Johann Zarco e la KTM si sono separati. Il pilota francese sembrava destinato a restare senza moto per l’ultima parte del Motomondiale, ma invece Honda ha dciso di dargli una chance chiamandolo in sostituzione di Nakagami. Per Zarco sarà una sfida: dopo ...

Fisco : Conte - ‘lotta a ‘nero’ finché Non sarò appagato - se insufficienti altre misure’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Sono allo studio del governo “misure significative” per contrastare l’evasione fiscale, “ma potrò dirmi appagato” solo quando il contrasto al nero sarà “efficace, non declamato”. Se le misure allo studio dell’esecutivo “non saranno sufficienti, le incrementeremo. Io non posso accettare che tanti cittadini onesti debbano pagare di più a fronte di altri ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Al Lombardia sarò un outsider - Non sono al top della condizione” : Vincenzo Nibali è sicuramente uno degli uomini più attesi ai nastri di partenza del Giro di Lombardia 2019, ultima vera grande prova della stagione per il Ciclismo su strada internazionale. Lo “Squalo dello Stretto”, vincitore di questa Classica Monumento già nel 2015 e nel 2017, si presenta all’edizione di quest’anno a fari spenti a causa di una parte conclusiva di stagione non molto brillante in cui ha provato a ...

Formula 1 – Lewis Hamilton scaramantico? Il britannico non si monta la testa : “Non sarò il favorito per le prossime gare” : Lewis Hamiltonnon si monta la testa e rimane con i piedi per terra nonostante il largo vantaggio sui rivali: le parole del britannico alla vigilia del Gp di Sochi A Singapore la Ferrari ha conquistato domenica scorsa la sua prima doppietta stagionale, con Vettel alla sua prima vittoria nel 2019, dopo oltre un anno, e Leclerc secondo. Lewis Hamilton ha chiuso la sua gara di Marina Bay ai piedi del podio, ma continua a mantenersi saldamente ...