La showrunner della serie Netflix di The Witcher svela quale sarà il più grande

Sarah Drew apre al ritorno di April in Grey’s Anatomy - ma la showrunner della serie non è dello stesso avviso : Nonostante abbia smesso di guardare la serie dopo l'uscita di scena del suo personaggio, Sarah Drew è aperta all'idea di tornare ad interpretare April in Grey's Anatomy , prima o poi. L'attrice non si è vista rinnovare il contratto al termine della quattordicesima stagione del medical drama di ABC perché il "sovraffollamento di personaggi" ha reso il suo ormai superfluo, stando alle motivazioni della showrunner e sceneggiatrice Krista ...

Petizione dei fan di Fear The Walking Dead 5 per chiedere il licenziamento dello showrunner della serie : Il pubblico è sempre sovrano ma forse i fan di Fear The Walking Dead 5 (e non solo) sono andati davvero troppo oltre. La nuova stagione dello spin off di The Walking Dead sta per concludersi e l'ultimo episodio andrà in onda proprio domenica tra la delusione generale, o quasi. A quanto pare il pubblico non ha gradito quello che ha visto in questi ultimi episodi e proprio per questo ha messo insieme una Petizione sul web per chiedere il ...