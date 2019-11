Fonte : ilpost

(Di domenica 17 novembre 2019) Fidel Castro ne era golosissimo e dopo l'embargo statunitense decise di farselo da solo, tra nuove mucche tropicali e una gelateria simile a un'astronave

ilpost : A Cuba poteva mancare tutto, ma non il gelato - fiveintravel : RT @NonSoloTuristi: [L'Avana Cuba, giorno 4 con Luca]. Giornata in giro per la città: non poteva mancare Plaza de la Revolution e un giro i… - DellViaggi : RT @NonSoloTuristi: [L'Avana Cuba, giorno 4 con Luca]. Giornata in giro per la città: non poteva mancare Plaza de la Revolution e un giro i… -