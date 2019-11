MotoGP | Gara GP Valencia 2019 | programma | orari e tv domenica 17 novembre

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019)17si correrà il GP di, ultima tappa del Mondialeche andrà in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Si chiude la stagione in terra spagnola, si preannuncia grande spettacolo con unasulla carta particolarmente incerta e avvincente in cui può succedere davvero di tutto visto che ci sono diversi pretendenti alla vittoria. Fabio Quartararo sembra avere una marcia in più in sella alla sua Yamaha ma il francese dovrà come sempre fare i conti con Marc Marquez, il Campione del Mondo vuole trionfare di fronte al proprio pubblico e chiudere in bellezza un’annata dominata in lungo e in largo. Attenzione a Maverick Vinales che è sulla carta il terzo incomodo, l’iberico della Yamaha sembra avere un ottimo passoe sicuramente cercherà di dire la sua nelladi casa. Valentino Rossi cercherà di fare saltare il banco, Andrea ...

SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP @lorenzo99: “Annuncio che sarà la mia ultima gara in MotoGP” #ValenciaGP ???? #SkyMotori #ThankYouJorge - SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP @lorenzo99: “Dopo la gara mi ritirerò come pilota professionista. Mi sono dedicato alle moto pe… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 fissa l'obiettivo per la gara finale ? e lascia un messaggio al suo team ? -