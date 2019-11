Maltempo | fermo 1 peschereccio 3 | in fumo 60 mln in 7 giorni

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Ilin appena una settimana ha mandato infino a 60 milioni di euro nel settore della pesca, tra mancati guadagni e danni alle strutture, compresi quelli agli impianti di acquacoltura. A tracciare il bilancio con l’ANSA, è Fedagripesca-Confcooperative, al termine di un primo monitoraggio nelle principali marinerie colpite, dove 1su 3 e’ stato costretto a rimanere in porto. Se il Veneto è nell’occhio del ciclone, forti difficolta’ si verificano anche in Puglia e Calabria. Ma a soffrire è sopratutto la piccola pesca come Liguria, Sardegna e Triveneto. Un conto che pero’ potrebbe salire perché non riguarda solo le minor giornate di pesca, ma i porti insabbiati e i danni agli scafi delle imbarcazioni. Il problema, rileva FedagriPesca è che da anni il fondo di solidarietà per il settore chiamato a risarcire i pescatori in caso di ...

