Mabel | la popstar che non ha paura di parlare d’ansia

Fonte : vanityfair

(Di sabato 16 novembre 2019), intervista alla cantante di Don't call me up, intervista alla cantante di Don't call me up, intervista alla cantante di Don't call me up, intervista alla cantante di Don't call me up, intervista alla cantante di Don't call me upHa 23 anni, vive a Londra ma è nata a Malaga e cresciuta tra Stoccolma e la capitale inglese. Di cognome fa McVey. Suo papà è Cameron McVey, il produttore di Massive Attack, Portishead, Sugabababes e All Saints. Sua mamma la famosissima Neneh Cherry. Una famiglia di musicisti e artisti (c’è anche lo zio Eagle-Eye) che l’ha influenzata fin da piccola. Non ha mai sognato altro se non diventare una. E ce l’ha fatta. Dal primo singolo Know me better pubblicato su Soundcloud nel 2015 a oggi sono passati due milioni di singoli venduti in Inghilterra e il miliardo di stream in tutto il mondo.Il suo primo album è uscito lo scorso 2 ...

BassoFabrizio : E' @Mabel la nuovo #popstar, quella che delle fragilità fa una forza. La ha incontrata per #NoteSpillate… -